استقبال أسطوري ليعقوب شاهين في الأردن

عمان ـ وصل الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين نجم برنامج Arab Idol إلى الأردن وذلك استعدادًا للسفر إلى فلسطين. بعد حصوله على لقب البرنامج لموسمه الرابع.

وقد كان في استقبال يعقوب شاهين، عدد كبير من جمهوره وأهله وأصدقائه في مطار الملكة علياء بالأردن وقاموا بحمله على الأعناق والتقط معهم الكثير من الصور التذكارية.

يعقوب شاهين، بعد الاستقبال الأسطوري له من قبل جمهوره تم تكريمه في سفارة فلسطين بالأردن.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى ليعقوب بفلسطين بعد أربعة أشهر قضاها في بيروت لمتابعة تجارب الأداء ومنها للعروض الغير مباشرة والمباشرة ثم للتصفيات النهائية والتي انتهت بتتويجه بلقب البرنامج للمرة الرابعة.