جاد خليفة بعد كليبه المثير مع ميريام كلينك: المجتمع اللبناني يحب العهر

بيروت ـ تبرّات برّر الفنان اللبناني جاد خليفة مشاركته في كليب “الجول” المثير للجدل، مع الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك، بقوله إنّه أرادَ أن يُحدِثَ “خبطةً إعلامية”.

وأضاف أنّ الاعلام العربي عموماً، واللبناني خصوصاً، نسي أن جاد موجود على الساحة الفنية، مُبدياً عدمَ ندمه على الكليب الذي فجّر جدلاً واسعاً.

ووصف خليفة المجتمع اللبناني بأنه “مجتمع عاهر”، وأنه “مجتمع يُحبّ العهر”، بحسب تعبيره.

وعن الطفلة التي ظهرت في الكليب المثير، قال خليفة لـ”الجديد”، إنها ابنة صديقة ميريام، مضيفا أنّه وشريكته في الكليب لم يكونا عاريين على السرير.

يشار إلى أنّ وزير العدل اللبنانيّ سليم جريصاتي، اتخذ قراراً بمنع بث فيديو كليب للفنانة الاستعراضية ميريام كلينك، وسحبه من التداول على جميع وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة.