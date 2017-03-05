شاب أمريكي يٌجري 110 عملية تجميل ليتحول الى مخلوق فضائي

لندن ـ يرغب البعض في التشبه بنجومهم المفضلين في عام الفن والرياضة، لكن شاباً أمريكياً تجاوز كل التوقعات، عندما أنفق أكثر من 50 ألف دولار حتى الآن على عمليات التجميل، ليتحول إلى مخلوق فضائي.

وكان قد بدأ فيني أوه 22 عاماً من لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، مشروعه قبل نحو 5 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وخضع حتى الآن إلى 110 عمليات تجميل، حيث أجرى جراحات لحشو الشفتين والخدين وعظام الجبين والعديد من العمليات الأخرى.

وقال فيني ان الجراحات الأكثر تطرفاً لم يحن موعدها بعد، حيث يخطط فيني لإنفاق 160 ألف دولار لإزالة أعضائه التناسلية وحلمات ثدييه وسرته وإعادة ترتيب جبينه، وذلك ليتحول إلى كائن بلا جنس، بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.