رئيس بلدية تركي يقفز في البحر لإنقاذ غواصّة أغمي عليها
Mar 05, 2017
اسطنبول ـ في موقف لم يصدقه المتفرجون، انسحب رئيس بلدية تركي من بين الحضور فجأة وخلع حذاءه، وربطة عنقه وقفز في الماء، لإنقاذ غوّاصة أغمي عليها في الماء.
وكان إسماعيل يلدريم رئيس بلدية كارامورسال التابعة لمدينة كوجالي الواقعة غرب تركيا يحضر حفلا لإحياء الذكرى السنوية لكارثة غرق العبارة، وكان هناك اثنان من الغطاسين في البحر يضعان اكليلا من الزهور على الماء إجلالا لروح 272 شخصا فقدوا حياتهم في كارثة أوسكودار عام 1958.
ولاحظ يلدريم خلال الحفل أن الغواصة “سيناي ايرثورن” قد أغمي عليها في الماء، مما دفعه للقفز في الماء لإنقاذها.
والسؤال هو : هل يفعلها مسؤول عربي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم : وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [سورة المائدة: 32] .
بارك الله في المسؤولين الأتراك الذين كانوا سبباً في هذا التقدم الذي تسير فيه تركيا
وبارك الله بالشعب التركي الذي وقف ضد الإنقلاب العسكري يوم 15-7-2016
ولا حول ولا قوة الا بالله