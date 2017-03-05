رئيس بلدية تركي يقفز في البحر لإنقاذ غواصّة أغمي عليها

اسطنبول ـ في موقف لم يصدقه المتفرجون، انسحب رئيس بلدية تركي من بين الحضور فجأة وخلع حذاءه، وربطة عنقه وقفز في الماء، لإنقاذ غوّاصة أغمي عليها في الماء.

وكان إسماعيل يلدريم رئيس بلدية كارامورسال التابعة لمدينة كوجالي الواقعة غرب تركيا يحضر حفلا لإحياء الذكرى السنوية لكارثة غرق العبارة، وكان هناك اثنان من الغطاسين في البحر يضعان اكليلا من الزهور على الماء إجلالا لروح 272 شخصا فقدوا حياتهم في كارثة أوسكودار عام 1958.

ولاحظ يلدريم خلال الحفل أن الغواصة “سيناي ايرثورن” قد أغمي عليها في الماء، مما دفعه للقفز في الماء لإنقاذها.