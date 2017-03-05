صحيفة “ماركا” تنهال بالمديح على نجم ريال مدريد

مدريد ـ أشادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بخاميس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، بعد أدائه الرائع، في انتصار الفريق الملكي على إيبار 4-1، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الليجا.

وقالت الصحيفة: “قبل أسابيع قلنا أن خاميس تغير في عمله اليومي، حيث أصبح شخصًا آخر، وتمكن من إقناع زين الدين زيدان، لينتظر هديته وهي مزيد من الدقائق للعب”.

وأضافت: “الدولي الكولومبي قدم أكثر مما يكفي من الأدلة على الطفرة التي يشهدها سواء على المستوى البدني أو الذهني، حيث شارك بأهداف الريال الأربعة أمام إيبار”.

وتابعت: “خاميس ساهم في صناعة الأول، وسجل الهدف الثاني، وصنع هدف كريم بنزيمة الثالث، من ركلة حرة وفي الهدف الرابع ارتطمت كرته بالعارضة، ليسجلها ماركو أسينسيو”.

وأردفت: “هو يريد البقاء، على الأقل هذا ما قاله قبل أيام وينعكس على أدائه في أرض الملعب، أنه يركض ويقاتل ويقدم كل شيء”.

وأتمت: “لكنه يبحث عن أن يكون أكثر أهمية، الأمر نفسه مع إيسكو، فهما ضحيتان لنظام 4-3-3 الدائم تقريبًا، ففي النادي يريدون استمراره”.