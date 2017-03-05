قرار فينجر يثير دهشة ثلاثي إنجلترا السابق

لندن ـ أثار قرار أرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، باستبعاد أليكسيس سانشيز، نجم الفريق، من التشكيل الأساسي لمباراة ليفربول، دهشة النقاد والمتابعين.

وخسر أرسنال بنتيجة 1-3 على يد مضيفه ليفربول أمس، السبت، في قمة مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت جلوس سانشيز، أبرز نجوم الفريق اللندني، على دكة البدلاء في البداية، قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وأبدى ثلاثي منتخب إنجلترا المعتزل، إيان رايت، نجم أرسنال، وريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد، وستيفان جيرارد، أسطورة ليفربول، دهشته من القرار.

وقال رايت، عبر شبكة “بي تي سبورت” البريطانية “إذا كنت مكان سانشيز سأفكر قبل تجديد عقدي، إذا لم ألعب، والفريق لن يتأهل في دوري أبطال أوروبا، ولا يحتل مركزا في المربع الذهبي للدوري، خصوصا أن هناك أندية تنتظرني”.

وأضاف “فينجر ليس لديه شيء ليخسره، لقد كان قرارا غريبا أن تترك سانشيز على الدكة، لقد كان أمرًا محيرًا لي”.

ويرفض سانشيز تجديد عقده مع أرسنال، إلا بعد الموافقة على مطالبه المالية.

من جانبه، قال فيرديناند “بعد جلوسه احتياطيا، وكيل سانشيز سيكون أول شخص على الهاتف ليسأله: أين تريد أن تذهب؟”.

وانتقد جيرارد قرار المدير الفني الفرنسي، قائلا “يجب دائمًا أن تشرك اللاعبين أصحاب الطراز العالمي، وخاصة خلال المباريات الهامة”.