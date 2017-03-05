ولي عهد البحرين بالدوحة في ثاني زيارة لمسؤول رفيع خلال أسبوع

قطر – الأناضول – وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني، العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، في زيارة رسمية، هي الثانية لمسؤول بحريني رفيع خلال أسبوع، بعد زيارة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتأتي الزيارة غداة مباحثات هاتفية بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساء السبت، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية أن الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير القطري، تقدم مستقبلي ولي عهد البحرين لدى وصوله الدوحة.

ومن المقرر أن يجري الأمير سلمان، في وقت لاحق من اليوم مباحثات مع أمير قطر ، ترتكز على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وقال ولي العهد البحرين في تصريح لدى وصوله قطر:” لتبادل الزيارات بين الأخوة أثر محوري في تعزيز التعاون والتنسيق على كافة الصعد السياسية والتنموية والاقتصادية، وكذلك صوغ التفاهمات حول سبل التعامل الفاعل مع أي تحديات أو ظروف تمر بالمنطقة.”

وتابع:”قيامي بهذه الزيارة بعد عدة أيام من زيارة العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للدوحة تأكيد على علاقاتنا الوطيدة والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق لما فيه صالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.”