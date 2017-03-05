نائب يلدريم: من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية

هطاي - الأناضول – قال نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانيكلي، إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية التي سقطت السبت، إلى بلاده.

وأضاف جانكلي في تصريح صحافي بولاية هطاي التركية، الأحد، أن “حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج، والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث”.

ويواصل قسم الجراحة الدماغية في مستشفى هطاي الحكومي، تقديم العلاج اللازم لقائد المقاتلة السورية.

ويحمل قائد الطائرة رتبة عقيد ويدعى “محمد صوفان” (56 عاماً)، وأنه يعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال صوفان إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية (غرب سوريا) لقصف مواقع في محافظة إدلب، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية.

ومشى الطيار مشى نحو 500 متر في منطقة الأحراش بعد قفزه من المظلة.

وعثرت قوات الدرك التركية، على مظلة قائد المقاتلة السورية التي قفز منها قبيل تحطمها، مساء السبت، في قضاء “ألتن أوزو” الحدودي بولاية هطاي (جنوب).