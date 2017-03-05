كينيا متخوفة من هجمات لـ”الشباب” الصومالية على أراضيها

نيروبي - الأناضول – قالت وسائل إعلام محلية الأحد، إن الحكومة الكينية، أبدت مخاوفها من هجمات قد تشنها حركة “الشباب” الصومالية في العاصمة نيروبي، ومدينة ممباسا الساحلية، وقواعدها العسكرية في الإقليم الشمالي الشرقي بالبلاد.

ووفق ما نقلته وسائل الإعلام، فإن الحكومة حصلت على معلومات تفيد بأن مقاتلي “الشباب” يخططون لشن هجمات في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة الكينية أنها قامت بتعزيز الأمن على حدودها مع الصومال، وأن قواتها بدأت البحث عن عناصر الحركة المختبئين في الإقليم الشمالي الشرقي والمناطق الحدودية مع الصومال، بحسب المصادر نفسها.

والخميس الماضي، أعلن الجيش الكيني، مقتل 57 مسلحاً من الحركة على يد جنوده، العاملين ضمن قوة “أميصوم” الإفريقية، في معارك بالصومال.

والعام الماضي، أعلنت السلطات الكينية عزمها الإسراع في استكمال بناء الجدار العازل الذي بدأته في 2015 على الحدود مع الصومال، تفادياً لهجمات حركة “الشباب” على أراضيها.

وتزايدت هجمات “الشباب” ضد كينيا بشكل كبير؛ بعد إرسال الأخيرة قوات إلى الصومال عام 2011، للمساعدة في إعادة سيطرة الحكومة المركزية في مقديشو على العديد من المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الحركة.

ويُقدر عدد القوات الكينية العاملة في “أميصوم” 4664 جندياً.

وتأسست “الشباب” عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال.