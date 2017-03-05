نتنياهو: لن نسمح بإطلاق اسم “عرفات” على شوارع في اسرائيل

القدس - الأناضول – أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يسمح بإطلاق اسم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على أحد الشوارع في بلدة “جث” العربية (شمال).

وقال نتنياهو، في بيان مكتوب الأحد:” “لن نسمح بتسمية شوارع بإسرائيل على اسم من قتلوا إسرائيليين”.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته ستتخذ إجراءات تحول دون تسمية شوارع في إسرائيل، على باسم “ياسر عرفات، وأمين الحسيني”، وغيرهم من القادة الفلسطينيين.

وجاءت أقوال نتنياهو تعقيباً على حملة إعلامية شنها بعض الجنود الإسرائيليين، ضد إطلاق اسم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، على أحد طرق بلدة “جث”، العربية، التي تقع في منطقة المثلث شمال إسرائيل.

وتمت تسمية الشارع في عام 2008 ضمن مشروع كامل لإطلاق تسميات فلسطينية وعربية على شوارع البلدة.

ومن تلك الأسماء:” (الشاعر الراحل) محمود درويش، بيروت، بغداد، القدس، صنعاء، فلسطين، ابن حنبل، المسعودي”.