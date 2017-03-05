عريقات: الاتصالات مع الادارة الأمريكية متواصلة على عدة المستويات

رام الله - الأناضول – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الامريكية متواصلة على عدة مستويات.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده الأحد في مكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور مؤسسات وعائلات معتقلين فلسطينيين، إن الرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعثت عدة رسائل لمنظمات دولية ووزراء خارجية بهدف اطلاعهم على واقع المعتقلين وشرح معاناتهم.

وأضاف:” الاتصالات مع الادارة الامريكية لم تنقطع على عدة مستويات، وأرسلنا لهم رسالة حول المعتقلين، هناك اتصالات يومية مع القنصل الأمريكي في القدس″.

وتابع:” رئيس جهاز المخابرات العامة الأمريكي، كان التقى الرئيس (محمود عباس) الشهر الماضي، واتصالاتنا معهم على أكثر من مستوى”.

ومضى:” نسعى من خلال كل القنوات الدبلوماسية والسياسية لإيجاد حلول سريعة لقضايا المعتقلين”.

وحمّل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن “سلامة وحياة المعتقلين”.

وبيّن إن إسرائيل اعتقلت نحو 800 ألف فلسطيني منذ العام 1967.

وقال إن إسرائيل تعتقل حاليا، نحو 300 طفل و53 سيدة وسبعة نواب في المجلس التشريعي (البرلمان)، و350 معتقل إداري (بدون محاكمة).

وقال:” عندما تصاب المجتمعات بالعمى السياسي تكون النتائج كارثية، لا نريد سوى الالتزام بالقانون الدولي”.

ومضى:” عليهم أن يدركوا إن الانتصار على الارهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وتساءل:” ما الفرق بين مجرم قاتل يذبح صحافي في سوريا، ومن يحرق عائلة دوابشة قرب نابلس″.