القوات الروسية تسيطر على 3 من حقول النفط والغاز في شمال غرب تدمر

دمشق - د ب أ – سيطرت القوات الروسية على ثلاثة من حقول النفط والغاز شمال غرب مدينة تدمر السورية بعد فرار مسلحي “الدولة الاسلامية” منها.

وذكر مصدر ميداني سوري الاحد، أن مقاتلين من الجيش الروسي والفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية السورية سيطروا على حقول جحار والمهر وجزل للنفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي دون أي اشتباكات بعد فرار جميع مسلحي “الدولة” من هذه الحقول.

ويعد الفيلق الخامس الذي أعلن الجيش السوري عن تشكيلة نهاية العام الماضي بتمويل وتسليح وإشراف كامل من الجيش الروسي القوة الضاربة إلى جانب الجنود الروس الذين يركزون عملياتهم على منطقة آبار النفط والغاز.

وأكد المصدر أن السيطرة على حقل جزل تمت بعد عملية إنزال قامت بها مجموعات من القوات الخاصة الروسية في الحقل ما أسهم في تسريع السيطرة على الحقل الذي يعد الأهم من بين حقول النفط والغاز السورية في المنطقة.

وتعد عملية الإنزال التي تمت في حقل جزل الثانية من نوعها في منطقة تدمر حيث قامت القوات الروسية الأربعاء الماضي بعملية إنزال على مطار تدمر العسكري سيطرت من خلالها على المطار قبل أن تقوم بتسليمه فيما بعد للجيش السوري.

وفي الوقت الذي يركز فيه الروس عملياتهم على آبار النفط ، يقاتل مسلحو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على محور مناجم الفوسفات التي من المقرر أن تستثمرها إيران بعد تحريرها تنفيذا لعقد وقعته مع الحكومة السورية مطلع العام الجاري.