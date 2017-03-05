سيؤول تلوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصين

سيؤول – الأناضول – ألمح مصدر حكومي كوري جنوبي، الأحد، أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية دولية على خلفية اتخاذ الصين سلسلة من المواقف، ضد الوفود الثقافية والشركات الكورية.

وأعلنت سيؤول، في وقت سابق، أنها تنوي إقامة بطاريات نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي (ثاد).

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن وزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونغ هوان قوله إن “الحكومة تتابع عن كثب إجراءات انتقامية تقوم بها بكين، وقد تنتهك بذلك قانون التجارة الدولية من ناحية، واتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين من ناحية أخرى”.

وأضاف أن “بلاده قد تلجأ إلى العمل القانوني الدولي، حال تسببت تلك الإجراءات بأي أضرار للشركات الكورية الجنوبية”.

والخميس الماضي، أوعزت بكين لوكالات السفر الرئيسية في البلاد بالتوقف عن بيع برامج سياحية متجهة إلى كوريا.

من جانبها، أرسلت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أمس الأول الجمعة، رسالة إلى السفارة الصينية في سيؤول، طالبت فيها حكومة بكين القيام بدورها لحماية الاستثمارات الكورية الجنوبية.

كما ستعقد وزارة التجارة اجتماعاً لفريق عمل، الثلاثاء، لمناقشة سبل التعامل مع تأثير الانتقام الصيني على قطاع الصناعة، مثل مستحضرات التجميل والمواد الغذائية والصلب والالكترونيات والبتروكيماويات، بحسب الوكالة نفسها.