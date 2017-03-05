مقتل 16 مدنياً في معارك بين القوات العراقية و”الدولة” بالموصل

نينوى - الأناضول – قتل 16 مدنياً وأصيب العشرات خلال المعارك الدائرة بين القوات العراقية وتنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، في أحد أحياء الجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق ناشط حقوقي.

وقال الناشط الحقوقي لقمان عمر الطائي إن “16 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال قتلوا وجرح العشرات في اشتباكات عنيفة وقصف جوي على حي النبي شيت”.

وأضاف “يُعد حي النبي الشيت أول الأحياء القديمة الذي تتقدم القوات العراقية لاقتحامه في محاولة لاستعادته من قبضة التنظيم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل القوات العراقية التي بدأت عملية تحرير هذا الجانب من الموصل في التاسع عشر من الشهر الماضي، بدعم من طيران التحالف الدولي.

من جانبه، قال النقيب سبهان علي الشويلي في قوات الشرطة الاتحادية إن “قواتنا تواصل تقدمها في حيي النبي شيت، والدندان، فضلاً عن الاشتباك العنيف مع عناصر داعش في محيط شارع الدواسة قرب مبانٍ حكومية هامة”.

وسيطر تنظيم “الدولة” على مدينة الموصل بأكملها في منتصف عام 2014، غير أن مناطق نفوذه باتت تتقلص باستمرار في العراق، لاسيما بعد خسارته الجانب الشرقي للموصل وفقدانه الكثير في محورها الغربي.