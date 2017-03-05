الشرطة الألمانية: وزير الخارجية التركي يأتي إلى هامبورج الثلاثاء

هامبورج – د ب أ – أكدت الشرطة الألمانية الأحد، قدوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى مدينة هامبورج الثلاثاء، ولم تذكر الشرطة أية تفاصيل أخرى، ولكنها أشارت إلى أنه سيتم حالياً إجراء تقييم للوضع.

ويعتزم جاويش أوغلو الالتقاء مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل خلال الأيام القادمة من أجل نزع فتيل الخلاف القائم بين برلين وأنقرة حول ظهور ساسة أتراك في ألمانيا في فعاليات ترويجية انتخابية.

ويدور النقاش حول مثل هذه الفعاليات منذ أيام. وكانت عدة مدن ألمانية ألغت لأسباب يتعلق بعضها بمخاوف أمنية فعاليات ترويجية لحشد تأييد الجالية التركية للتعديلات الدستورية، وكان من المخطط أن يشارك فيها وزراء أتراك. وتسبب هذا الأمر في موجة سخط في أنقرة.

وعلى الرغم من الانتقاد الشديد لمثل هذا الترويج، يعتزم وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الظهور في فندق بمدينة كولونيا الألمانية مساء اليوم من أجل الترويج لاستفتاء على تعديل دستوري من شأنه إدخال نظام رئاسي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من السلطات.

وكانت مدينة كولونيا بولاية شمال الراين-فيستفاليا رفضت ظهور وزير الاقتصاد التركي في فعالية كان من المفترض إقامتها في دار بلدية بورتس. وخطط الوزير بعد ذلك للظهور في فعالية أخرى في قاعة مناسبات بمدينة فريشن، إلا أن إدارة القاعة رفضت إتاحتها لمنظمي الفعالية.