وزير الخارجية الإيراني يعلن اعتزامه الاستقالة عقب الانتخابات الرئاسية

طهران – د ب أ – أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه لا يعتزم البقاء في المنصب إذا تم انتخاب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في أيار/مايو .

وقال ظريف في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” :”أفضل أن يسند (الرئيس) المهمة لشخص آخر”.

كان ظريف هو المفاوض الرئيسي في إدارة روحاني خلال الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع قوى العالم، والذي أدى إلى رفع العقوبات عن إيران مقابل زيادة القيود على برنامجها النووي.

كما نجح المساند الإصلاحي لروحاني في تقليل عزلة إيران عن العالم، إلا أن المتشددين يعتبرون الاتفاق النووي واتصالات ظريف بالولايات المتحدة تقويضاً لكرامة الحكومة الإيرانية .

ورغم أنه من المحتمل اعتبار ظريف نقطة ضعف لروحاني، يعتقد مراقبون إنه ليس من المرجح أن يستبدله حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وتجري الانتخابات الرئاسية في إيران في 19 أيار/مايو المقبل.