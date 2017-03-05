يلدريم: جميع الإثنيات في تركيا تيجانٌ على رأس الدولة

بينغول - الأناضول – اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن جميع الإثنيات في بلاده “تيجان على رأس الدولة”.

وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بولاية بينغول، شرقي البلاد، الأحد، إنه “لا فضل لأي من الجماعات العرقية التي تعيش في هذه الأرض وتحت ظل الهلال والنجمة (العلم التركي) على الأخرى، فجميعهم مواطنون في هذا البلد”.

وأضاف “تركيا تتكون من إثنيات متنوعة مثل الزازا، والأكراد، والتركمان، والعرب، والرومان (الغجر)، وجميعها تيجان على رأس الدولة”.

وأكد يلدريم أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي يتزعمه ” دفع بعيداً سياسات الرفض وإنكار الآخرين، واتخذ خطوات تاريخية على صعيد تعزيز أواصر الأخوة وتطوير الديمقراطية في تركيا”.

ولفت إلى أن الحزب “انتهج سياسة إزالة القيود واحدة تلو الأخرى، وضمان حياة كريمة لمواطني الجمهورية التركية، فجميع المواطنين في هذا البلد هم مواطنون من الدرجة الأولى”.

كما نوه إلى أن حكومته “خاضت في الوقت نفسه حرباً لا هوادة فيها ضد الإرهاب”.

كما أشار إلى أن الحرب متواصلة ضد منظمة “بي كا كا”، التي “تسعى لشق الصف وزعزعة الأواصر المتينة التي تربط بين الأكراد والأتراك”.