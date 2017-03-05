تخريب مزيد من شواهد القبور اليهودية في نيويورك

نيويورك- أ ف ب- اعلنت شرطة نيويورك الأحد تعرض خمسة قبور اضافية للتخريب في المقبرة اليهودية التاريخية في المدينة، في آخر حلقة من سلسلة تعديات تستهدف الطائفة اليهودية عبر الولايات المتحدة.

وافاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس عن تلقي اتصال مساء السبت للحضور إلى المقبرة مؤكدا فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان قلب شواهد القبور الخمسة تم بدافع الكراهية.

وفي الاسابيع الفائتة تلقت مراكز ومؤسسات يهودية اميركية اتصالات تهديد فيما تعرضت ثلاث مقابر يهودية اخرى على الاقل للتخريب.

واعتبر البعض ان الخطاب الناري احيانا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدى إلى تحريك مشاعر معاداة الاجانب واثارة اعمال عنف تمييزية من هذا القبيل.

واحصت “رابطة مكافحة التشهير”، الجمعية الأمريكية التي تعنى بمكافحة معاداة السامية، 121 تهديدا الاسبوع الفائت ضد مؤسسات يهودية في 36 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين منذ 1 كانون الثاني/ يناير، واعتبرت هذه الموجة “وبائية”.

وفي الشهر الماضي وعد حاكم نيويورك أندرو كومو بتخصيص 25 مليون دولار لتعزيز الامن وبمكافأة خمسة الاف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مرتكبي هذه الجرائم.