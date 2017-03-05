نتنياهو عرض تشكيل حكومة وحدة في إطار مساعي سلام

القدس المحتلة- أ ف ب- ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الاحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض خطة لتشكيل حكومة وحدة مع المعارضة الاسرائيلية العام الماضي في إطار مساعي سلام في المنطقة، إلا أنه عاد عن ذلك لاحقا.

وجاءت الخطة في وثيقة قدمت إلى زعيم المعارضة اسحق هيرتزوغ في أيلول/ سبتمبر، إلا أن نتنياهو تراجع عنها وانهارت المحادثات في تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب الصحيفة.

ولم يتسن الحصول فورا على تعليق من المتحدثين باسم نتنياهو او هيرتزوغ الذي يتزعم ائتلاف الاتحاد الصهيوني.

وجاءت تلك الخطوة وسط تحركات لاحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين من خلال عملية كان من المقرر أن تشمل دولا عربية.

ويرأس نتنياهو حالياً حكومة تعتبر أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، ويعارض أعضاء رئيسيون في ائتلافه صراحة إقامة دولة فلسطينية.

وكان من الممكن أن يطمئن تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الوسط واليسار الدول العربية بشأن صدق عملية السلام.

وقالت الصحيفة أن الوثيقة التي قدمت إلى هيرتزوغ في أيلول/ سبتمبر كانت اقتراحاً لإعلان مشترك يؤكد التزام الطرفين بحل الدولتين ورغبتهما في التوصل إلى حل مع الفلسطينيين.

وجاءت بعد سبعة أشهر من ورود تقارير عن اجتماع سري بين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري.

وعقد اللقاء في مدينة العقبة الأردنية بمبادرة من كيري في إطار جهوده للسلام في المنطقة.

وبحسب خطة نتانياهو كان من المفترض تقديم الوثيقة بعد مناقشتها مع هيرتزوغ في قمة في مصر في تشرين الأول/ اكتوبر لإطلاق مبادرة سلام إقليمية.

وكان من المفترض أن يعلن الرجلان بعد ذلك مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودتهما من القمة، بحسب الصحيفة.

وبحسب هارتس فقد أبلغ نتانياهو هيرتزوغ لاحقا أنه يريد أولا وضع حد للجدل بشأن إخلاء بؤرة استيطانية يهودية مقامة في الضفة الغربية المحتلة.