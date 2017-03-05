فيلدرز يعترض على مشاركة وزير تركي في تجمع مؤيد لأردوغان في هولندا

امستردام- أ ف ب- اعترض النائب الهولندي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز الاحد على المشاركة المقررة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في تجمع في روتردام مؤيد لتعزيز سلطات الرئيس التركي.

قال فيلدرز للصحافيين “عليهم الا يأتوا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية”.

الجمعة اعتبرت الحكومة الهولندية ان التجمع الموالي لاردوغان المقرر في 11 اذار/ مارس في روتردام “غير مرغوب”. ونظم التجمع أعضاء في الجالية التركية الكبرى في هذه المدينة المرفئية للتعبير عن تأييد تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وينظم التجمع في خضم حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 اذار/ مارس. واشارت الاستطلاعات الاخيرة الى نتائج متساوية لحزب الحرية برئاسة فيلدرز والحزب الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة مارك روته.

اضاف فيلدرز “لو كنت اليوم رئيسا للوزراء لأعلنت جميع اعضاء الحكومة التركية اشخاصا غير مرغوب فيهم لمدة شهر او اثنين – اقله الى ما بعد الاستفتاء – وما كنت لاسمح بمجيئهم”.

والاحد اعتبر المستشار النمساوي كريستيان كيرن أن على الاتحاد الاوروبي منع المسؤولين الاتراك من خوض حملات في الدول الاعضاء بشأن الاستفتاء الذي ينقل تركيا الى نظام حكم رئاسي يوسع صلاحيات أردوغان.

وشهدت العلاقات الالمانية التركية توترا بارزا بعد الغاء سلطات محلية المانية تجمعات كانت مقررة الخميس والجمعة تاييدا لاقرار التعديلات التركية المطروحة في استفتاء سينظم في 16 نيسان/ ابريل.

برز فيلدرز (53 عاما) خصوصا نتيجة مواقفه العنيفة المناهضة للاسلام. كما وعد في حال فوزه برئاسة الوزراء حظر بيع المصاحف واعادة التدقيق على الحدود وحظر دخول المهاجرين من دول مسلمة.