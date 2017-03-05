مقتل ستة جنود في هجوم لعناصر من تنظيم القاعدة جنوب اليمن

صنعاء- د ب أ- قتل ستة جنود من قوات الجيش الوطني اليمنى الأحد في هجوم شنته عناصر يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، “شن مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة هجوما مسلحا على نقطة أمنية تابعة للجيش الوطني في جبل العرقوب شرق مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، ما أدى إلى مقتل ستة جنود”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر السلطات الرسمية بيانا رسمياً حول ذلك.

يذكر أن عناصر تنظيم القاعدة نفذت مؤخراً عدة هجمات استهدفت قوات الجيش الوطني في عدة مناطق بمحافظة أبين.