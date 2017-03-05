ترامب يطلب من الكونغرس التحقيق في تنصت محتمل عليه خلال حملته الانتخابية

واشنطن- أ ف ب- طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس التحقيق في “تحريات قد تكون مسيسة” عبر التنصت الهاتفي عليه خلال حملته الانتخابية عام 2016، بحسب ما صرح البيت الأبيض الاحد.

وجاء بيان البيت الأبيض بعد يوم من إطلاق ترامب اتهامات على تويتر بأن سلفه باراك أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ونفى متحدث باسم أوباما تلك الاتهامات ووصفها بـ”الكاذبة”.