سعد لمجرد يواجه الفتاة التي اتهمته باغتصابها

باريس ـ رفضت المحكمة الفرنسية العليا طلب دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بإطلاق سراحه مؤقتاً؛ وذلك لعدم وجود ضمانات كافية خاصةً لخطورة التهمة الموجهة له، حسب وصف المحكمة.

و تواجه قبل يومين لمجرّد مع الفتاة الفرنسية المتهم بالاعتداء عليها بالضرب واغتصابها في أحد الفنادق الواقعة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد حضرت الفتاة الفرنسية مع محاميها الى هيئة المحكمة بداعي أنها غير مستعدة نفسياً وكان قد قدم محاميها سابقاً شهادات طبّية تمنعها من المواجهة.

وقد قضى لمجرد الايام الماضية ينتظر تلك المواجهة مع الفتاة، وكان يأمل كثيراً أن تكون نتيجة المواجهة لمصلحته أو على الأقل أن تعطيه أملاً في محاكمته وهو إطلاق سراحه مع تحديد إقامته في باريس حسبما طلب محاميه من المحكمة، إلا أن الامور لم تجرِ لمصلحته وبالتالي لم يوافق القاضي على طلبه.

يذكر أنّ سعد لمجرد متواجد في الحبس الاحترازي بفرنسا، بعد أن وجهت له تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشدّدة للجريمة” في الجمعة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وكان سعد خضع لفحوصات وتبيّن أنّه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات عند حدوث الوقائع المتهم بها.