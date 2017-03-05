كاظم الساهر قد يغادر برنامج “ذا فويس″

بيروت ـ تتفاوض الشركة المُنتجة لبرنامج “ذا فويس″ ومحطة mbc مع الفنان العراقيّ كاظم الساهر، الذي كان قد صرّح بأن الموسم الماضي سيكون آخر موسم يشارك فيه في “ذا فويس″ الكبار والأطفال، بينما صرّح علي جابر المدير العام لقنوات Mbc بأن هناك تغييراً كبيراً في مثل هذا النوع من البرامج في ما يتعلق بلجان التحكيم.

وقد يشمل التغيير برنامجي “ذا فويس″ و”أراب آيدول”، وعلى وجه التحديد الفنانة نانسي عجرم التي ستكتفي بكرسيّها في برنامج “ذا فويس كيدز″ وقد تغادر “أراب آيدول” إن كان هناك موسم خامس تعد له المحطة السعودية.

وفي سياقٍ متصل فإن مصادر الفنان العراقي كاظم الساهر، لم تعطِ أي إيضاحات بشأن مغادرته للبرنامج بنسخة الكبار، وأمهلت المزيد من الوقت كي توضح الصورة النهائية، بينما ذكرت مجلة “نواعم” أن الساهر يحاول من وراء ذلك زيادة أجره السنوي، على البرنامجين، فيما خُفضت ميزانيات هذا النوع من البرامج وذهبت باتجاه شركات “سبونسر” او الرعاية الدعائية، ما قلل من مصاريف المحطة نفسها والكلفة الضخمة التي يطلبها برنامج منوّعات مشابه لما يُعرض اليوم على MBC.

تجدر الاشارة الى أن تحضيرات الموسم الرابع من “فويس الكبار” قد بدأت فعلياً لإعداد واختيار المتسابقين، ومن المتوقع أن يُعرض في موسم الخريف المقبل، بعد موسم رمضان وعطلة الصيف، ويُقال إن فريقاً آخر يحجز طلبات خاصة بموسم “فويس كيدز″ لهذا الموسم، وستشارك فيه الفنانة نانسي عجرم وزميلها المصري تامر حسني، بينما لم يُعرف بعد إن كان المقعد الثالث سيبقى محجوزاً للفنان كاظم الساهر أم لغيره.