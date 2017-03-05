فارس كرم: التمثيل أصبح مهنة من لا مهنة له

بيروت ـ قال المطرب اللبناني، فارس كرم، إنذ سبب رفضه خوض تجربة التمثيل، يعود لكرهه هذا المجال فضلًا عن عدم اقتناعه بما يسمى بالفنان “متعدد المواهب”.

وقال في حوار مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامج “كل يوم جمعة”، “أنا لا أحب تصوير الكليبات فكيف أمثل؟ مع احترامي لجميع الممثلين لكن في الوقت الحالي التمثيل أصبح مهنة من لا مهنة له”.

وتابع: “أنا خلقت لأكون مطربًا على المسرح وأنا ناجح في هذا المجال، لكن ما يقال عنه فنان متعدد المواهب غير صحيح، ولم أقتنع يومًا بذلك وهذا هو سبب رفضي التمثيل”.