راهنوه على شرب زجاجة خمر… كسب الرهان وخسر حياته

لندن ـ كسب رجل من جمهورية الدومينيكان الواقعة في البحر الكاريبي، رهانا بقيمة 630 دولارًا بشربه زجاجة خمر مرة واحدة، لكنه خسر حياته إذ سقط ميتا بعد دقائق قليلة.

وأظهر الفيديو الرجل البالغ من العمر 23 سنة، وهو يبتلع ما في الزجاجة بسرعة للفوز بالرهان، الذي قدمه أصدقاؤه في ملهى ليلي.

وبعد ان نجح في إفراغ زجاجة “التيكيلا” المكسيكية في جوفه، شوهد أحد اصدقائه وهو يهنئه ثم يناوله المال الذي كسبه.

وأظهر مقطع الفيديو، الرجل وهو يترنح ثم يسقط على الارض ميتا بعد عدة دقائق رغم محاولات اصدقائه انعاش، واكد الطبيب الذي عاين الرجل قوله، انه توفي نتيجة تسمم كحولي.