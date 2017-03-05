إنكليزية تتسبب في عمى حبيبها لانه رفض النوم بجوارها

لندن ـ تسببت سيدة انكليزية في إصابة حبيبها بالعمي وندوب لمدي الحياة، عقب الاشتراك مع حبيبها السابق بالانتقام منه لرفضه ان ينام بالقرب منها.

حيث طلبت طلبت سيدة انكليزيّة من حبيبها السابق أن يسكب الأسيد على وجه حبيبها الحالي بعدما رفض الأخير أن ينام بالقرب منها.

هذا وأكدت المحكمة، أن السيد دانيال روتاريو أصيب بالعمى وبندوب لمدى الحياة نتيجة هذا الهجوم الذي وقع بينما كان نائماً، ويقال إن مارك كامينغز نفّذ اعتداءه بعد طلبٍ من كاتي ليونغ مُستخدماً حمض الكبريتيك النقي بنسبة 96 في المئة.

واشارت المحكمة، أن ليونغ أُصيبت بحالة من الغضب بعدما رفض روتاريو السماح لها بالنوم إلى جانبه على السرير بعد مشادة في الساعات الاولى من صباح 27 تموز/يوليو الفائت. ويذكر أن كامينغز (46 عاما) ويونغ (51 عاما) من ليستر، متهمين بالشروع في القتل وإلحاق ضرر جسدي خطير عمداً.