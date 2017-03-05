تنظيم “الدولة” يقتل أحد شيوخ قبيلة الرئيس الراحل صدام حسين أثناء محاولته الهروب من الموصل

تكريت (العراق) ـ د ب أ ـ أعلن مصدر في مدينة تكريت اليوم الأحد مقتل أحد شيوخ قبيلة الرئيس الراحل صدام حسين أثناء محاولته الهروب من الموصل 400/ كلم شمال بغداد./

وقال المصدر إن “الشيخ حاتم أمين العلي قتل في إحدى نقاط التفتيش لداعش في الساحل الأيمن من الموصل التي فر إليها بعد دخول عناصر داعش إلى تكريت ولم يتمكن طيلة المدة الماضية من الفرار من هناك والعودة الى تكريت”.

وأوضح المصدر أن” نجل العلي اتصل هاتفيا بأحد أعمامه عصر اليوم وأبلغه بالحادث”.