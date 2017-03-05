قتلى جراء تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيمين مسلحين شمال شرقي البلاد

طبرق (ليبيا) ـ د ب ا ـ أكد العميد سالم مفتاح الرفادي ، آمر غرفة عمليات عمر المختار التابع للجيش الليبي عصر اليوم الأحد تواصل الاشتباكات بن قوات الجيش وتنظيمين مسلحين شمال شرقي البلاد،مشيرا إلى سقوط قتلى.

وقال العميد الرفادي ، في تصريح لموقع″بوابة الوسط” الإخباري الليبي إن الاشتباكات العنيفة تواصلت بمحور الظهر الحمر والحيلة بمحيط مدينة درنة، بين قوات الجيش الليبي ومجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وأنصار الشريعة.

وأشار العميد إلى وقوع خسائر وقتلى في صفوف التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى سقوط “شهيدين من الجيش نتيجة الألغام”.

تأتي هذه الاشتباكات عقب المواجهات في منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا بين الجيش الليبي، التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وسرايا الدفاع عن بنغازي .

و أفاد الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي في اجدابيا منصور عاطي بأن فرق الهلال انتشلت أمس السبت 13 جثة لافراد من قوات الجيش الليبي سقطوا في الاشتباكات مع سرايا الدفاع عن بنغازي .