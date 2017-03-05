مقتل 7 من الحوثيين وقوات صالح في معارك مع رجال الجيش في تعز

صنعاء – (د ب أ): أفادت مصادر في المقاومة الشعبية مساء اليوم الأحد بمقتل سبعة من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح وإصابة العشرات في معارك مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز (257 كم )جنوب صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش والمقاومة أفشلت محاولة تسلل للحوثيين وقوات صالح على مواقعهم بمنطقة العشملة غرب تعز، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن المعارك أدت الى مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة واصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت أن “مليشيات” الحوثي وصالح واصلت قصف الأحياء السكنية شرق المدينة بالأسلحة الثقيلة من مواقع تمركزها في منطقة الحوبان وتبة سفتيل، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين واصابة اثنين آخرين.