﻿الخارجية الفلسطينية: ماذا يمكن أن نتوقع من نتنياهو إذا كانت تسمية شارع تثير حفيظته

رام الله – «القدس العربي»: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه من الواضح أن تسمية شارع في قرية «جت» الفلسطينية داخل الخط الأخضر باسم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خلقت حالة استفزاز غير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدرجة أنه سارع للتعبير عن موقفه الشخصي حيال ذلك من خلال حسابه على الفيسبوك، قائلا : «إن حكومتي لن تسمح بوضع اسم ياسر عرفات على أحد الشوارع»، مضيفا بمزيد من التعبير عن الحقد والكراهية تجاه ما هو فلسطيني أو شخص الرئيس الراحل عرفات، عندما أكد على الحساب نفسه أنه «سيتم إزالة اللافتة التي وضع عليها اسم ياسر عرفات، ولن نسمح بوضعها من جديد»، كما دعا وزير داخليته ارييه درعي لإلغاء قرار السلطة المحلية بتسمية الشارع باسم ياسر عرفات، في تدخل سافر في صلاحيات وعمل السلطات المحلية.

وذكرت الخارجية أن الرئيس الراحل ياسر عرفات «هو من وقع مع الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية أوسلو، وهو من اعترف بدولة إسرائيل ضمن ما بات يعرف بالاعتراف المتبادل، وهو من قاد عملية صناعة السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعليه من المفترض أن لا تثير تسمية شارع باسمه، أي إشكالية لدى أحد الأطراف داخل إسرائيل، خاصة وأن قرية «جت» هي قرية عربية، تسمي شوارعها بأسماء عربية بناء على ذاكرة المكان والسكان وذاكرتهم الجماعية والوطنية، والغريب أن رد الفعل على تسمية الشارع باسم ياسر عرفات، جاء من رأس الهرم السياسي في اسرائيل ممثلا بشخص رئيس الوزراء، ولم يأت من وزير الداخلية أو أعضاء في الكنيست أو أية قيادة وسيطة ضمن ذلك الهرم».

وتساءلت ما إذا كانت هذه أخلاقيات قائد مسؤول يهتم بتفاصيل مثل هذه الأمور أم خصال زعيم تعكس روح التسامح ما بين فئات المجتمع الإسرائيلي، متقبلا لواقع واحتياجات أقلية غير يهودية التي تعيش في اسرائيل، أم أنه يعكس طبيعة ذلك المسؤول الذي يبحث عن التصالح مع تلك الأقلية المهمة؟

وبالنسبة للفلسطينيين فإن المؤشر يتمحور حول كيفية تعامل نتنياهو وتعاطيه مع القضايا المرتبطة بمدى استعداده للتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وقالت «وإذا ما أردنا أن نأخذ هذه المحطة القصيرة، من أحداث وتفاعلات مرتبطة بتسمية شارع في الداخل الإسرائيلي باسم ياسر عرفات كمؤشر، لما يمكن أن نتوقعه في هذا المجال، فلدينا ما يكفي من القلق والشكوك، حيال هذا الموضوع وكل ذلك دون إسقاط موضوع الاستيطان والمصادرة وتشريع القوانين العنصرية في الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية والهدم وغيرها على هذه الحالة».

واعتبرت وزارة الإعلام مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرية جت في منطقة المثلث غطرسة، تدلل على درجة الحقد وعدم تفويت أي فرصة للتحريض ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه.

وأكدت أن ملاحقة نتنياهو لذاكرة شعب وسيرة وطن تثبت أن عقلية الاحتلال مسكونة بالتطرف وتمارس العنصرية حتى عندما يتصل الأمر بأسماء الشوارع والميادين، فيما تمجّد القتلة، وتحتفل بالإرهابيين.

ورأت أن من ينزعج من إطلاق اسم صانع السلام الرمز الراحل ياسر عرفات عليه أن يخجل من احتلاله وتطرفه وعنصريته السوداء «ويخرج من دمنا، ويتوقف عن استيطانه ويضع حدًا لإرهابه، الذي يتباهى برفض هدم منزل قتلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير فيما يهدم منازل أبناء شعبنا، ويطحن عظام موتانا». وجددت التأكيد على أن الرمز والقائد ياسر عرفات سيبقى في عقول ووجدان كل فلسطيني وعربي وحر، فهو علامة النضال الفارقة ولو لاحق نتنياهو يافطات الشوارع، فسيعجز عن نزع سيرة شعب ووطن.