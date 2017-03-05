﻿الكشف عن وثيقة لنتنياهو وهرتسوغ لتسوية إقليمية تقدم الشكر الجزيل للسيسي

الناصرة – «القدس العربي»: كشف النقاب في إسرائيل أمس عن وثيقة عرضها رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، قبل نصف سنة، تتضمن تصريحا مشتركا كان يفترض أن يحرك «مبادرة سلام إقليمية» وتشكل قاعدة لحكومة وحدة وطنية. وتتضمن الوثيقة التي نشرت لأول مرة، «إبداء نتنياهو استعدادا لتقبل تسويات إقليمية على أساس حل الدولتين، وكبح البناء في المستوطنات بشكل ملموس».

لكن صحيفة «هآرتس» التي كشفت عن الوثيقة قالت إنه بعد ثلاثة أسابيع من تحويل الوثيقة الى هرتسوغ، وبعد الاتفاق المبدئي عليها، بدأ نتنياهو بالتراجع على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها الحكومة حول مستوطنة عمونة. ووصلت الاتصالات بين الجانبين الى باب موصد، ومن ثم آلت نهائيا الى الفشل في منتصف اكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وحسب الوثيقة المكتوبة بالإنكليزية وتشمل ثماني نقاط يقترح نتنياهو على رئيس المعارضة نصا لـ «تحريك مبادرة سلام إقليمية» والمشاركة بقمة إقليمية في مصر، بحيث تشكل أساسا لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفقا للصحيفة، فإن الوثيقة تضمنت استعداد نتنياهو لتسوية إقليمية على أساس حل الدولتين وكبحا ملحوظا للبناء في المستوطنات، لكن دون الإعلان عن ذلك رسميا. وبعد ثلاثة أسابيع من تسليم الوثيقة إلى هرتسوغ، وبعد التوصل إلى موافقة مبدئية، بدأ نتنياهو بالتراجع عنها على خلفية الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي حول البؤرة الاستيطانية العشوائية «عمونا».

الشكر للسيسي

وتنضم الصحيفة لجهات أخرى تقدر أن نتنياهو استغل هذه الوثيقة والمفاوضات مع هرتسوغ لصد مبادرة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، لعقد قمة دولية بشأن المفاوصات الفلسطينية – الإسرائيلية. وسلم نتنياهو الوثيقة إلى هرتسوغ في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد يومين من الاتصالات بينهما، والوثيقة عبارة عن تصريح مشترك للاثنين كان يفترض أن يعلنا عنه خلال قمة تعقد في القاهرة أو شرم الشيخ، بعد ذلك بثلاثة أسابيع وفي بداية تشرين الأول/اكتوبر، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وربما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وكان يفترض أيضا أن يعلن نتنياهو وهرتسوغ فور عودتهما إلى إسرائيل عن إجراء مفاوضات سريعة من أجل إقامة حكومة وحدة. كما شملت الوثيقة بندا يشكران فيه الرئيس المصري السيسي لاستعداده القيام بدور فعلي لتدشين «عملية السلام» مجددا. وقالت الصحيفة إن مجموعة من الجهات الدولية كانت ضالعة في هذه العملية، وكانت الوثيقة معروفة لمسؤولين كبار في الحكومتين المصرية والأردنية، ولرئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الذي كان ضالعا في الاتصالات، وكذلك كانت معروفة لوزير الخارجية الأميريكي في حينه، كيري، وعدد من مستشاريه.

وتشمل الوثيقة الالتزام بـ «حل الدولتين للشعبين» وإعلان رغبة دفعه إلى الأمام، وتأكيد تطلع إسرائيل إلى إنهاء الصراع والتوصل إلى نهاية كافة المطالب، والتوصل إلى اعتراف متبادل بين دولتين قوميتين وترتيبات أمنية متواصلة وحلا إقليميا متفقا عليه يشمل اعترافا بمراكز سكانية قائمة في إشارة للمستوطنات. وأضافت الوثيقة أنه في إطار البحث عن السلام، تمد إسرائيل يدها إلى الفلسطينيين وتطلب بدء مفاوضات مباشرة ثنائية ومن دون شروط مسبقة. وفي بند آخر تنظر الوثيقة بالإيجاب إلى الروح العامة لمبادرة السلام العربية والمركبات الإيجابية التي تتضمنها. كما ترحب إسرائيل بمحادثات مع دول عربية حول هذه المبادرة، في ظل التغيرات الدراماتيكية التي طرأت في المنطقة في السنوات الأخيرة والعمل سوية من أجل دفع حل الدولتين وسلام أوسع في المنطقة.

دوافع غير معلنة

وتواصل الوثيقة اعتماد لغة عمومية ومبهمة أحيانا مما يدلل على دوافعها الحقيقية (التكتيكية) في ما يتعلق بالاستيطان فتقول «إن النشاط الإسرائيلي في المستوطنات يطبق بصورة تسمح بإجراء حوار إقليمي حول السلام ويسمح بتحقيق هدف الدولتين للشعبين»، وأن تعمل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية من أجل أن تحسنا بشكل كبير الوضع الاقتصادي والتعاون الاقتصادي، بما يشمل المنطقة «ج» وتوثيق التنسيق الأمني».

وحسب الصحيفة فإن نتنياهو وافق على طلب هرتسوغ بأن توافق إسرائيل على تنفيذ أعمال بناء للفلسطينيين ودفع مشاريع في المنطقة «ج». وقالت الوثيقة أيضا إن إسرائيل معنية باستقرار طويل الأمد في غزة، بما يشمل ترميم الوضع الإنساني وترتيبات أمنية ناجعة.

يشار إلى أن نتنياهو سلم هذه الوثيقة إلى هرتسوغ بعد سبعة شهور من القمة السرية في العقبة، في 21 شباط/ فبراير 2016، التي رفض خلالها مبادرة سلام وحل الدولتين التي اقترحها كيري وما لبث أن قدم خطة لا تشمل حل الدولتين. نتنياهو الذي أعلن عن موافقته في خطاب بار إيلان عام 2009 عن موافقته على تسوية الدولتين محتفظا بتفسيره لملامحها التي تجعلها دولة على الورق قال خلال زيارته إلى أستراليا، قبل أسبوعين، إنه يرفض حل الدولتين. وبدلا من ذلك طرح فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية، وهذا دليل إضافي على أن نتنياهو رغب من خلال هذه الضريبة الشفوية على شكل الوثيقة المذكورة توسيع حكومته فحسب عبر تزويد «المعسكر الصهيوني» ذريعة للانضمام لحكومة ييمن متطرف. وقال مكتب نتنياهو معقبا على النشر إن الوصف بعدم تنفيذ عملية إقليمية محتملة خاطئ من أساسه، بينما رفض مكتب هرتسوغ التعقيب على تفاصيل الوثيقة.

التصويت على ضم معاليه ادوميم

وفي سياق متصل أعلن النائبان يوآف كيش (ليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) صباح الجمعة، أنهما قررا بناء على طلب نتنياهو تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم، الذي كان يفترض أن يجري أمس في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. واوضح كيش وسموطريتش في بيانهما انهما ينويان طرح المشروع للتصويت عليه في الأسبوع المقبل. يشار الى ان هذه ليست المرة الأولى التي يعرقل فيها نتنياهو النقاش على مشروع القانون، فقد سبق وعرقل ذلك عشية سفره الى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب، خشية المس في العلاقات مع الإدارة الجديدة. ويسعى مشروع القانون الى فرض القانون الاسرائيلي على المستوطنة، وكنتيجة لذلك، فرض القانون الاسرائيلي، أيضا، على منطقة «ئي 1» التي تم ضمها في السابق الى منطقة نفوذ المستوطنة التي تعتبر أم المستوطنات مما يعني بتر الضفة الغربية لشطرين.