﻿رئاسة الحكومة التونسية تنفي إقالة وزير التربية ناجي جلول

تونس – «القدس العربي»: نفت رئاسة الحكومة التونسية ما ذكرته بعض المصادر حول وجود «اتفاق سري» مع اتحاد الشغل يقضي بإقالة وزير الترية ناجي جلول، وهو ما نفاه أيضاً الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبّوبي، مشًيرا إلى أنه ليس من أخلاقياته توقيع اتفاقيات «تحت الطاولة».

وكان أحد مسؤولي نقابة التعليم الثانوني أكد أن الطبوبي أبلغ النقابة بأنه اتفق مع رئاسة الحكومة على إقالة وزير التربية ناجي جلول، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار سيتأخر لأشهر كي لا يتم اتهام الحكومة بالخضوع لضغوط اتحاد الشغل.

لكن مستشار رئيس الحكومة فيصل الحفيان نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، وأكد عدم وجود أي اتفاقيات سرية بين الحكومة واتحاد الشغل أو أي طرف آخر، مشيراً إلى أن جلول يحظى بثقة رئيس الحكومة، و»لا نية لإجراء أي تحوير وزاري جديد وسيتم الاكتفاء بالتحوير الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لسد الشغور في منصب وزير الشؤون الدينية ووزير الدولة للتجارة».

فيما نفى الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وجود أي اتفاق مع رئيس الحكومة على إقالة جلول وأضاف «ليس من سلوكياتي ولا من أخلاقي أن أعقد اتفاقات تحت الطاولة (…) ومثل هذا الأمر لم يحصل بتاتاً بيني وبين رئيس الحكومة، والتصريح الذي صدر في هذا المعنى عن أحد النقابيين غير صحيح وكلامه لا يلزمه إلا هو».

وانتقد عدد من السياسيين ما اعتبروه «مماطلة» من الحكومة فيما يتعلق بالاستمرار في «تعطيل» عمل وزارة التربية عبر التمسك بناجي جلول والذي يخوض صراعاً مستمراً منذ أشهر مع نقابات التعليم المطالبة بإقالته، فيما اقترح آخرون منح جلول وزارة أخرى لنزع فتيل التوتر مع مع اتحاد الشغل والذي طالب أمينه العام مؤخراً بإقالة جلول.

وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» هشام العجبوني «أوّل مرّة في حياتي أسمع بإقالة وزير من حكومة مع تأجيل التنفيذ! قتلتونا بالكفاءة يا رئاسة الحكومة». وأضاف «لا أستسيغ بتاتاً ناجي جلّول وأعتقد أنّه انتهازي ووصولي ولا يقوم بإصلاح تربوي حقيقي وهو مجرّد ظاهرة صوتية وأتمنى أن يقوم رئيس الحكومة بتغييره، لكن لا يجب القبول بلعبة ليّ الذراع التي تقوم بها نقابة التعليم الثانوي ومطالبتها بإقالته، إذا أردنا الحفاظ على ما تبقّى من منطق الدولة! سبق وأن أدنت بشدّة إقالة مدير المستشفى الجهوي في صفاقس السيد شكري التونسي استجابة لرفض النقابة لتعيينه، وكان ذلك دليلاً على ضعف الحكومة وضربا لهيبة الدولة التي يتشدقون بها والتي بنوا عليها حملاتهم الانتخابية!».

فيما كتب الباحث والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي «للخروج من الأزمة بين رئاسة الحكومة (وزير التربية والتعليم) ونقابات التعليم وحفظاً لماء وجه المؤسستين، نقترح ان يكلّف رئيس الحكومة السيد ناجي جلول بوزارة اخرى في حين يتولى وزارة التربية زميل آخر له».

وأثار المقترح جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفعه لاحقاً للتوضيح بأن الغاية من هذا الاقتراح هي ليست مناصرة طرف ضد آخر بل محاولة لنزع فتيل التوتر المستمر في البلاد والذي قد تؤخر سلباً على التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس.

وكان أساتذة التعليم الثانوي نفذوا قبل أيام وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في «القصبة» للمطالبة بإقالة ناجي جلول، حيث رفعوا شعارات من قبيل «إقالتك بداية فعلية للإصلاح» و «من أجل إصلاح حقيقي وشامل للمنظومة التربوية» و»لا للتلاعب بمصائر أبنائنا التلاميذ».

يُذكر أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي تضمن إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي (المحسوب على اتحاد الشغل) وتعيين القيادي في اتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني مكانه، أثار جدلاً كبيراً، خاصة من قبل اتحاد الشغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب على «وثيقة قرطاج»، قبل أن يسارع الغرياني إلى الاعتذار عن المنصب، ليقوم الشاهد لاحقاً بإلغاء الوزارة كلياً وإلحاق المؤسسات التابعة لها برئاسة الحكومة، وهو ما رحب به الاتحاد.