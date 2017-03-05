﻿رسالة سياسية أردنية بـ «حبل المشنقة» للخلايا الجهادية عشية القمة العربية… 15 إعداما ونقاشات حادة في أوساط السلفيين والعفو الدولية تعبر عن «صدمتها»

عمان ـ «القدس العربي»: وجهت السلطات الأردنية رسالة سياسية قاسية عندما نفذت حكم الإعدام بـ15 شخصاً مداناً من بينهم عشرة من التيار السلفي الجهادي من الذين نفذوا عمليات لصالح تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي تسبب بصدمة ونقاشات جدلية في اوساط التيار الجهادي حول طريقة التعامل مع هذه الإعدامات.

وعلمت «القدس العربي» ان وجهات نظر متعارضة برزت بين اقطاب التيار السلفي الجهادي حول التنفيذ الفعلي لهذه الإعدامات التي قصد تنفيذها عشية القمة العربية التي تعقد في البحر الميت نهاية الشهر الجاري.

وخمسة من الذين نفذ حكم الإعدام فيهم مدانون بما عرف باسم خلية إربد إضافة لمنفذ عملية البقعة الشهيرة وكذلك قاتل الكاتب الصحافي ناهض حتر وآخر متورط في تفجير السفارة الأردنية في العاصمة بغداد وغيرهم، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في هذا البلد الذي شهد هجمات دامية في العام 2016.

وكانت آخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات اعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 كانون الاول/ ديسمبر 2014، حيث أعدم 11 شخصاً أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.

وأكد مصدر أمني في تصريحات أن أكثر من 100 شخص ينتظرون الإعدام تنفيذاً للاحكام الصادرة بحقهم.

وفي ردة فعل أولية بدأت معالم احتجاجات في المملكة على الإعدامات خصوصاً من جانب التيار السلفي، حيث صرح القيادي في التيار الجهادي محمد الشلبي الملقب بـ «ابي سياف» بأنه تفاجأ بالخبر وان الإعدامات قد تكون «الحديدة التي شقت المركب» دون توضيحات أكثر.

أبو ساف عاد وعدل في تصريحه حيث نقلت عنه صحيفة عمون الإلكترونية انه لم يدل بتعليقات حول الموضوع مشيرًا إلى ان الإعدامات نفذت بقرارات قضائية .

لكن تحتفظ «القدس العربي» برسالة عبر الهاتف طرفها الآخر ابو سياف وقال فيها «أحمده تعالى وأستعين به وأصلي على نبيه وبعد،،

..فقد تفاجأنا بخبر اليوم وهو الاعدامات لبعض السجناء ومنهم معمر الجغبير ونبيل الجاعوره رحمهما الله تعالى، وقد قضيا اعواماً مديدة في السجون، وكنا نتوقع الافراج عنهما واخراجهما إلى اهليهم، وذلك أن نبيل يعاني مرضاً نفسياً شهد له كل من عاش معه، والأخ معمر لم يعترف بالأعمال والتهم التي وجهت له، وكذلك كانت هنالك عدة وعودات لتخفيض حكمه إلى مؤبد.

أما قاتل حتر فكان يعلم نهايته حيث أنه صرح خلال جلسات المحكمة انه يتمنى الإعدام والإعدام سريعاً.

ونحن- يختم ابو سياف حسب نص الرسالة التي وصلت من هاتفه – اذ ننعى هؤلاء إلى رحمة الله تعالى، والله نسأل ان يصبر أهليهم، ولا حول ولا قوة الا بالله، وقد يكون هذا الفعل الحديدة التي شقت المركب،،، أبوسياف.

وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه تم تنفيذ احكام الإعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوب عمان) وتابع المومني «تم فجر السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية»، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الأردنية الرسمية.

وأضاف أن «الجرائم الإرهابية التي ادين بها الإرهابيون هي هجمات ضد مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهـابي الذي تعرضـت له سـفارة المـملكة في بغـداد عام 2003 ، والـهجوم الإرهـابي عـلى فوج سـياحي في المـدرج الرومـاني».

وكان المتحدث يشير إلى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في العام 2006 اسفر عن مقتل بريطاني، والى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الأردن والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات.

وقتل ناهض حتر في 25 ايلول/سبتمبر أمام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور اولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتيريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الإلهية». وحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية أحبطت في آذار/مارس من العام الماضي مخططاً إرهابياً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد اهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.

وقال نائب عام عمان القاضي زياد الضمور إن «تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 من المجرمين هو رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمجتمع، وهو المصير المحتوم لكل من يرتكب فعلاً وجرماً آثماً».

وأوضح في تصريحات اوردتها وكالة الأنباء الأردنية ان «تنفيذ هذه الاعدامات بحق هؤلاء المجرمين سيترك أثراً إيجابياً على ذوي المغدورين باعتبار أنه تم إلحاق الأذى بهم نتيجة الأعمال الآثمة التي ارتكبها المجرمون». واشارت مصادر قضائية أردنية إلى انه «مازال هناك نحو 94 شخصاً محكوماً عليهم بالاعدام شنقا واغلبهم في قضايا قتل واغتصاب».

وفي السياق، قالت نائبة المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت سماح حديد، في بيان إن «هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صـادم». واضافت «هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لـها وغـير فعـالة في تحقـيق العـدالة».

ورأت حديد انه «لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تضع حداً لجرائم العنف، بما في ذلك ألافعال التي على صلة بالارهاب. فإعدام الناس لن يحسن الأمن العام. وتالياً تنشر «القدس العربي» أسماء 10 أشخاص من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم شنقا صباح يوم السبت الماضي بعد ادانتهم بارتكاب جرائم إرهابية:

- اشرف حسين علي بشتاوي / خلية اربد

- فادي حسين علي بشتاوي / خلية اربد

- عماد سعود حسن دلكي/ خلية اربد

- فرج انيس عبد اللطيف الشريف / خلية اربد

- محمد احمد حسين دلكي / خلية اربد

- محمود حسين محمود مشارفة / هجوم مخابرات البقعة

- رياض اسماعيل احمد عبد الله / اغتيال ناهض حتر

- علي مصطفى محمد مقابلة / قتل رجل أمن في بلدة صما

- معمر احمد يوسف الجغبير / تفجير السفارة الأردنية في بغداد

- نبيل احمد عيسى الجاعورة / اطلاق النار على السياح في المدرج الروماني

كما تم إعدام خمسة أشخاص مدانين بارتكاب جرائم اعتداءات جنسية على المحارم.