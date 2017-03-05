﻿مبارك: قابلت ضيوفا مهمين بعد مغادرتي للسلطة

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري حسني مبارك، في أحدث تسجيل صوتي له، بعد صدور الحكم بتبرئته من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، إنه لا يفكر مطلقاً في الذهاب إلى شرم الشيخ.

وكشف في حديث مع صحيفة «صوت الأمة المصرية»، عن أن وجوده في مدينة شرم الشيخ، عقب تنازله عن السلطة للمجلس العسكري في 11 فبراير/شباط 2011، كان لاستقبال ضيوف وصفهم بالكبار، لم يسمهم.

وتابع مبارك: «سأجلس في بيتي»، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات حول الأوضاع الحالية لمصر، أو الوضع القانوني له بعد حكم محكمة النقض، مكتفيًا بقوله «صحتي جيدة». ورداً على سؤال حول إن كان يواجه قضايا أخرى، أجاب «لا أعرف.. لا يوجد شيء بعد.. سوى الصعود للقمر».

ورفض مبارك محاولة التواصل مع نجليه علاء وجمال، وقال «لن يرضوا أن يتكلموا. لا يعطوا تصريحات للصحافة».

ويمثل هذا التسجيل الصوتي، الأول له بعد حصوله على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة الـ 25 من يناير والمعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، والثالث له منذ عزله عن السلطة في 11 فبراير 2011، حيث سبق وصرح مبارك بتأييده للمرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2013 عبد الفتاح السيسي، ورفضه للمنافس له حمدين صباحي.

وكان مبارك وجه كلمة إلى المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم، في 11 فبراير الماضي، قائلا: «كل سنة وانتو طيبين وأتمنالكم كل خير».

يذكر أن مبارك لم يعد مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، بعد قضائه مدة حبس الثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، وأنه ما زال موجودا في مستشفى القوات المسلحة في منطقة المعادي في القاهرة، الذي مثل مكان احتجازه طوال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يغادره حال تحسن صحته.