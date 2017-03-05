﻿زيارة السيسي للأمن الوطني: تعليمات لمزيد من القمع؟

القاهرة ـ «القدس العربي» ووكالات: أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة مفاجئة لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، أمس الأحد، وأدار حوارا مفتوحا مع ضباطه لاستعراض خطط تأمين البلاد. واستمع لتقدير موقف عام للدولة، وجهود القطاع في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد.

السيسي، الذي كان في استقباله وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أعرب عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة. وقال: «سنقدم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب، ويجب أن يكون هناك إدراك ووعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة أمنياً وسياسياً واقتصادياً».

وأشار إلى أن استراتيجية أجهزة الدولة قائمة على الحفاظ عليها وتثبيتها، وذلك على كافة المستويات اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، كما أوصى ضباط قطاع الأمن الوطني، بتحديث قدراتهم من خلال التدريب والاطلاع على أحدث الوسائل العلمية، مشددا في الوقت ذاته على أنه يكن كل التقدير والاحترام لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة لدورهم الذي يقومون به لحماية الدولة.

وعرضت قيادات الأمن الوطني خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية في الدولة.

ووجَّه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل الدؤوب لحماية مصر من المخاطر الإرهابية والإجرامية التي تتعرض لها، والاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مشيداً بالجهود التي يبذلها رجال الأمن الوطني وحرصهم على العمل بكل يقظة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع بذل الوزارة كل ما في وسعها للتصدي الفعّال لكافة أشكال الجريمة والإرهاب، فضلاً عن تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين جميع أجهزة الدولة المعنية بما يساهم في حماية الأمن الوطني، منوهاً إلى أن الخطة الأمنية التي تُنفذها مختلف جهات الوزارة تسير وفق برنامجها المُحدد، ومؤكداً العزم على التصدي لكل محاولات النيل من أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

ورغم أن السيسي اعتاد خلال الآونة الأخيرة على القيام بزيارات مفاجئة لجهات عدة، مثل زياراته لطلاب كلية الشرطة، والكلية الحربية، وطلبة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلا أن زيارته لجهاز الأمن الوطني تحمل كثيرا من المعاني، لما تعنيه كزيارة أولى مفاجئة في هذا التوقيت. فهناك تأزم في الأوضاع الأمنية في سيناء، بعد موجة استهداف للأقباط وبدء ترحيلهم لمحافظات أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية صعبة وغلاء كبيرا في أسعار السلع والخدمات، ومعاودة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على التهديدات الإرهابية التي تتصاعد من حين لآخر.

وفي حين اعتبر رئيس حزب الكرامة في مصر، محمد سامي، زيارة السيسي لجهاز الأمن الوطني «طبيعية»، وتقليدا يتكرر مع زيارات لجهاز المخابرات العامة، وكليتي الشرطة والحربية، يناقضه الناشط السياسي، ممدوح حمزة. ويؤكد لـ«القدس العربي» أن «الزيارة في توقيتها الحالي نابعة من حالة القلق التي تسود مصر نتيجة انزعاج الشعب من الأنباء الواردة من الخارج بشأن اتفاقات تسليم الأراضي وتوطين الفلسطينيين في سيناء، وحركات التهجير التي يجبر عليها أهالي سيناء».

وقال حمزة إن «التهجير مخطط له منذ 3 سنوات ببداية إخلاء 500 متر بحدود رفح، تبعها إخلاء 500 متر أخرى، لذلك تعد عمليات استهداف الأهالي في سيناء نوعا من التطفيش».

وتابع: «أعتقد أن الهدف من زيارة السيسي للأمن الوطني يأتي نتيجة القلق من ردود فعل الرأي العام، وهو ما يشبه حالة سخط عام على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، فالمصريون يعانون من غلاء الأسعار، ومحاولات البرلمان مد فترة رئاسة السيسي من 4 إلى 6 سنوات، وبذلك لن تكون هناك انتخابات رئاسة في 2018، ونتيجة لرد الفعل السلبي جدا من الشعب وحالة الغضب وعدم الرضا عن أنباء «الوطن البديل في سيناء»، أثارت القلق في صد النظام المصري».

وتوقع أن «تكون زيارة الرئيس لجهاز الأمن الوطني بداية لقبضة أمنية قوية وأيد خشنة، تتبعها تشديدات أمنية طارئة على العمل السياسي والحقوقي أكثر مما هو موجود، مصحوبا بحملة اعتقالات للأصوات المزعجة للنظام من سياسيين وإعلاميين وكتّاب وناشطين وحقوقيين»، واصفاً تلك الخطوة حال حدوثها بأنها ستكون «أكبر خطأ يرتكبه نظام السيسي».

جهاز الأمن الوطني الذي كان يسمى بجهاز «أمن الدولة» أو «الحديد والنار» قبل ثورة 25 يناير، كانت تلاصقه سمعة سيئة نتيجة وقائع التعذيب للمحتجزين السياسيين والناشطين، وتطبيق قرارات الاشتباه والطوارئ في احتجاز المواطنين دون اتهام قانوني، علاوة على التضييق على الحريات السياسية والحزبية والإعلامية والحقوقية، فتحول إلى إحدى شرارات ثورة 25 يناير 2011، وكان الجهاز الأمني وقتها المتهم الرئيسي في قتل الشاب «خالد سعيد».

وقرر المجلس العسكري بعد ثورة يناير حل جهاز أمن الدولة وتسريح ضباطه وقياداته لتهدئة الشارع والقوى السياسية، حتى عاد العمل به بعدها بنحو عام وتغيير اسمه لجهاز الأمن الوطني.