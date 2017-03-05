﻿نزوح 70 ألفاً من شرق مدينة حلب في أسبوع نتيجة الغارات الروسية ومعارك النظام مع تنظيم «الدولة»

الحسكة ـ «القدس العربي»: نزح أكثر من 66 ألف شخص في ريف حلب الشرقي عن منازلهم بسبب التصعيد العسكري العنيف للنظام السوري المدعوم بغارات جوية روسية، فاتباع النظام لسياسة الأرض المحروقة دفعت معظم أهالي القرى الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة إلى الهروب عبر طرق زراعية خشية استهدافهم من قبل الطائرات وقوات النظام، مما أدى إلى مبيت معظمهم في العراء.

فقد أسهمت الغارات الحربية الروسية المكثفة منذ بدء النظام السوري في حملته العسكرية على شرق حلب الأسبوع الماضي، إلى تهجير ما يزيد عن 70 ألف نازح من أبناء تلك القرى والبلدات التي تشهد موجة غير مألوفة بحجم ضربات الطيران الروسي.

وكشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الاحد نزوح حوالي 66 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة ضد تنظيم «الدولة» في محافظة حلب بشمال سوريا. يتضمن هذا العدد «نحو 40 ألفاً من مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة، إضافة إلى 26 ألفاً من شرق الباب» في محافظة حلب، وفقا للتقرير.

وأفاد التقرير بأن 39766 شخصاً نزحوا من المدينة وفروا شمالاً إلى مناطق تسيطر عليها فصائل أخرى معارضة، لا يزالون غير قادرين على العودة بسبب القنابل والألغام التي زرعها الجهاديون قبل انسحابهم. وأضاف أن 26 ألفاً آخرين هربوا منذ 25 شباط/فبراير من شرق الباب حيث تقود قوات النظام السوري معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وفر عدد كبير من هؤلاء إلى مناطق محيطة بمدينة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مراسلها انه شاهد في منبج الاحد طوابير طويلة شكلتها عشرات العائلات على الحواجز الامنية على مداخل المدينة حيث توافدوا بدراجات نارية وسيارات وحافلات صغيرة محملة بالأطفال إلى جانب الحقائب والاكياس. وفتش عناصر قوات سوريا الديمقراطية امتعة النازحين قبل اجازة مرورهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان القوات السورية تسعى إلى التوسع شمالاً. نحو بلدة الخفسة التي تضم محطة لضخ المياه تغذي بشكل رئيسي مدينة حلب التي تعاني منذ نحو خمسين يوماً من انقطاع المياه جراء تحكم الجهاديين بالمضخة.

«ظروف صعبة للغاية»

وكان ابراهيم القفطان الرئيس المشترك للإدارة المدنية في مدينة منبج قال لوكالة الانباء الفرنسية ان عدد الوافدين «وصل إلى نحو اربعين الفًا» مضيفاً ان «عددهم في تزايد مستمر بسبب الاشتباكات بين النظام السوري وداعش». وقال ان سكان بلدات تقع جنوب منبج «نزحوا إلى مناطقنا، وهم يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية». وقال الناشط أحمد محمد في تصريح خاص لـ»القدس العربي»: «إن موجة النزوح بدأت منذ بدء النظام السوري حملته الأسبوع الماضي للسيطرة على مدينة دير حافر ومسكنة في محاولة منه للوصول إلى ناحية الخفسة والسيطرة على محطة ضخ المياه»، مشيراً إلى أن هذه العائلات نزحت نحو ريف مدينة منبج الغربي والشرقي، وإلى مناطق أخرى بعيدة عن مناطق القصف والاشتباكات.

وأضاف، أن الطيران الروسي وغاراته المكثفة على قرى ريف حلب الشرقي لم تستثن أحداً ولا تتركز على مواقع تنظيم الدولة، وخاصة في المناطق التي تعد خطوط تماس مع قوات النظام، فالطيران يستهدف منازل المدنيين بشكل كامل، مما تسبب في تفاقم معاناة الأهالي الذين أجبروا على ترك منازلهم تحت هول القصف الروسي للبحث عن أماكن آمنة لهم ولأطفالهم.

وأشار إلى أن أعداد القتلى من المدنيين ازداد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل العدد الإجمالي منذ بدء الحملة العسكرية للنظام السوري إلى أكثر من 70 قتيل مدنياً جراء الغارات الجوية الروسية، بينما قتل ما يقارب 20 شخصاً نتيجة انفجار الألغام التي زرعها تنظيم «الدولة».

وحذر محمد من أن الوضع الراهن للنازحين ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، خاصة إذا ما استمرت الأوضاع الإنسانية في التردي وبقيت أوضاع النازحين على ما هي عليه بدون وصول المساعدات الإنسانية إليهم لافتاً إلى أن هناك مئات العائلات في العراء تعاني من الأمراض والجوع والعطش، خصوصاً أن العائلات خرجت من منازلها دون أن تحمل معها شيئا من المواد الغذائية أو الأمتعة الضرورية.

ويقول النازح موس العكل، من مدينة دير حافر شرق حلب والمقيم مع عائلته في ريف منبج الجنوبي انه خرج من المدينة في أحلك الظروف وأصعبها برفقة زوجته وطفليهما بعد أن خيم الرعب على أجواء المدينة وخرج معظم أهلها حيث وجد نفسه أمام خيارين إما البقاء ومواجهة الموت في أي لحظة بعد اشتداد القصف الروسي والمعارك بين قوات النظام وتنظيم الدولة أو النزوح والنجاة من الموت المحتوم. وأضاف «خرجنا من المنزل فوراً وبلا شعور اتجهنا حيث يتجه معظم الهاربين من القصف الروسي المتواصل حيث أمضينا يوماً في التنقل وافترشنا الأرض في العراء إلى حين حصولنا على خيمة قديمة وها نحن هنا منذ ثلاثة أيام لكننا نعاني عدم توفر الخدمات الأساسية والعيش في ظروف أكثر قسوة في ظل البرد والأمطار ونقص الأغذية والرعاية الصحية».

يذكر أن قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له كانت قد سيطرت يوم السبت على قرى جديدة في ريف حلب الشرقي موسعة نطاق سيطرتها بهذه الجبهات، حيث تمكنت من بسط سيطرتها على قرى برلهين وأبو طويل وأبو جدعة شمال غربي مدينة دير حافر إثر انسحاب مقاتلي تنظيم «الدولة».