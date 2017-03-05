﻿تكاليف عسكرية باهظة يدفعها الأسد في معارك دمشق وريفها… وقواته تواصل الاقتحامات

دمشق ـ «القدس العربي»: سعياً من قيادة الأسد العسكرية في الضغط على الثوار والمدنيين على تخوم مدينة دمشق، لاستكمال ملف التهجير والتغيير الديموغرافي، وجعل المنطقة المحيطة بالعاصمة حزاماً صافياً عقائدياً وطائفياً، تواصل قوات النظام السوري المدعومة بميليشيات محلية ممولة من قبل كبار مسؤولي النظام ورجال أعماله، في الضغط على الأهالي من خلال سلسلة هجمات متواصلة منذ أربعة عشر يوماً، في ظل تغطية نارية كثيفة، وقصف شديد من الطيران الحربي والمدفعي، وحصار مطبق، للوصول إلى هدف النظام في فرض اذعان يقضي بخروج الثوار من مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها إلى الشمال السوري.

وفي هذه الخانة قال الناشط الإعلامي علاء الأحمد في تصريح خاص لـ «القدس العربي» ان قوات النظام السوري ولليوم الرابع عشر على التوالي، تحاول فرض سيطرتها على مناطق شرق دمشق، والذي كان ينعم بهدنة موقعة بين المعارضة والنظام، إلا أن الأخير لم يلتزم بالهدنة، وأرادها حرباً سعياً منه لإكمال مشروعه والذي يحمل في طياته التهجير للأهالي والمعارضة المسلحة الرافضين للمصالحة، والانخراط ضمن قوات النظام، فما كان على المعارضة المسلحة سوى مواجهة التصعيد العسكري، وصد هجماته.

وتحدث أحد القادة الميدانيين من دمشق لـ»القدس العربي» عن ظروف الحرب التي يشهدها كل من حيي تشرين والقابون الدمشقيين، وبساتين برزة وحرستا الغربية، قائلاً «ان القوات المهاجمة شنت سلسلة من الحملات الشرسة على المناطق السكنية في الأحياء الشرقية من مدينة دمشق، بعد أن عيّن غياث دلا قائداً عسكريا على المعركة، ورفض الروس المشاركة فيها، فتكبد النظام على يد كتائب الثوار خسائر بشرية وعسكرية فادحة في العتاد والارواح».

وبيّن المتحدث العسكري أن «النظام خسر حتى توقيت اعداد التقرير 4 دبابات 72ت وعربة شيلكا وناقلة جنود ومدرعة فوزذيكا، وتم قتل أكثر من 60 عنصراً

من عناصر قوات الغيث التابعة لغياث دلا و15 آخرين من مرتبات الفرقة الرابعة التابعة لماهر شقيق بشار الأسد».

وقال المحلل السياسي محمد بلال من ريف دمشق في تصريح لـ «القدس العربي»: «استغل النظام السوري المناورات السياسية الروسية، والدعم العسكري الإيراني، ضارباً بعرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار، والضمانات الروسية بالإشراف عليه، في ظل هدوء معظم الجبهات السورية، والضغوطات الكبيرة التي مارسها نظام الأسد على أهالي المناطق المهادنة والمصالحة، بضم أبنائهم إلى الفيلق الخامس وغيره من القطعات العسكرية التابعة للنظام، توفر للأخير فائض قوة بشرية، بدأ من خلالها كعادته نقض الهدن التي عقدها مع قرى ومدن طوق دمشق، بغاية فرض السيطرة عليها، وتهجير مناوئيه فيها، للوصول إلى سوريا المبتغاة».

ورأى بلال أن «النظام بضمه لأبناء القرى المهادنة والمصالحة إلى قوات الاقتحام التي يهاجم فيها حيي تشرين والقابون وبرزة، والغوطة الشرقية، يكون نظام بشار الأسد قد حقق أحد أهم أهدافه بتأمين معادلة يكون فيها القاتل والمقتول من أعدائه، إضافة إلى ما سوف يفرضه من تهجير».