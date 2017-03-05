﻿«حرب البيعات» تعصف بآخر تجمعين للمعارضة السورية في مسلسل الصراع على إدلب السورية

إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشف مصدر مطلع من محافظة ادلب عن أجواء من التوتر تعيشها بلدة سراقب إثر إعلان أحد التشكيلات الهندسية التابعة لـ»حركة احرار الشام» بيعته إلى «هيئة تحرير الشام».

وقال المصدر لـ «القدس العربي» ان أجواء الفصائل في محافظة ادلب تطغى عليها «حرب بيعات»، كما وصفها، بين «هيئة تحرير الشام» و»حركة احرار الشام» لاستقطاب الفصائل الصغيرة وأخذ البيعة منها.

وكشف ان الأساليب المتبعة في معظمها تعتمد على «ترغيب الفصائل بإعطاء البيعة لهذا الطرف بعد ان يشن المروجون لها حملة تشويه لسمعة الطرف الآخر بالتزامن مع حراك قوي للشرعيين في نشر منهج الفصيل الذي يتبعون له والتركيز على مخالفات الطرف الآخر دينياً لاسيما أن هناك شريحة واسعة من عناصر احرار الشام باتت تميل منهجياً لهيئة تحرير الشام خصوصاً بعد تولي ابو جابر الشيخ قيادتها وابتعاد الجولاني عن الواجهة»، على حد قوله مضيفاً ان الطرفين يتبعان ذات السلوك في «أخذ البيعات».

وقال المصدر ان كلاً من «هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا التي تعد حركة أحرار الشام واجهتها المعروفة تخوضان هذه المنافسة لحصر المشهد السوري في هذين التحالفين فقط. واضاف، ان «معظم هذه الحرب تدور في محافظة ادلب بعد ان أصبحت مركزاً لتجمع الفصائل التي غادرت حلب ومناطق ريف دمشق وغيرها من المدن والمناطق التي عقدت مصالحات مع النظام أو وقعت معه هدنة بموجبها يخرج المسلحون إلى ادلب في معظم الأحيان». وتحدث المصدر عن ان «هناك فصائل صغيرة تعرضت لضغوطات كبيرة بعد مهاجمتها من التحالفات الكبيرة لارغامها على الالتحاق بها».

واضاف، ان «اعلى مرحلة تصعيد في حرب البيعات جاءت في اعقاب اعلان كتيبة هندسية تابعة إلى حركة أحرار الشام بيعتها إلى هيئة تحرير الشام، وهي متخصصة بصناعة العبوات والقذائف المحلية، ولها معمل ضخم للتصنيع في بلدة سراقب بريف ادلب».

وقال المصدر، ان اشتباكات «عنيفة بشكل متقطع حدثت خلال اليومين الماضيين بين هيئة تحرير الشام وحركة احرار الشام بعد ان ارسلت قوة قتالية إلى الكتيبة الهندسية في محاولة منها لاستعادة المعمل ومعداته، لكن قيادة الكتيبة رفضت التراجع عن بيعتها للهيئة»، حسب قول المصدر.

وأضاف ان عدداً من القتلى والجرحى من الطرفين سقطوا نتيجة تلك الاشتباكات، مؤكداً على استمرار «توتر الأجواء في مدينة سراقب على الرغم من جهود الوساطة التي يبذلها فيلق الشام منذ اندلاع الاشتباكات».

وقال ان «فيلق الشام دعا الطرفين إلى التحاكم في محكمة شرعية، أو محكمة مستقلة خاصة يتم تشكيلها برضا الطرفين تلزمهما بتنفيذ قراراتها بضمانات يقدمها الفيلق نفسه، لكن «هيئة تحرير الشام رفضت الاستجابة إلى وساطة فيلق الشام»، كما قال المصدر الذي أكد على ان «هيئة تحرير الشام تتمسك بموقفها في ان الكتيبة الهندسية والمشرفين على معمل تصنيع القذائف والذخيرة بايعت الهيئة بمحض اراداتها، وان الهيئة لم تمارس عليهم اية ضغوطات».

وأكد المصدر على أنّه «ووفقاً للعرف السائد بين الفصائل، فان أي تشكيل أو فصيل يتقدم بالبيعة إلى جهة ما فإن خزينه من السلاح ومقاتليه وموارده الاقتصادية ومصادر تمويله وارشيفه تنتقل تلقائياً إلى هذه الجهة ويحوي المعمل على «معدات بتقنيات حديثة قدمتها الدول الداعمة لحركة احرار الشام». وأشار المصدر إلى ان «بيعة الكتيبة الهندسية قد تكون مدخلاً لصراعات مسلحة مقبلة بين الطرفين في حال فشلت جهود الوساطة بينهما»، حسب قوله لـ «القدس العربي».