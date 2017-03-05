﻿حملة شعبية تطالب السلطات التركية بالإفراج عن طيار النظام السوري مقابل المقدم هرموش

الحسكة ـ «القدس العربي»: أطلق مجموعة من الناشطين السوريين في داخل سوريا وخارجها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، هاشتاغ هرموش مقابل الطيار، وذلك في إشارة إلى المقدم حسين هرموش الذي اعتقلته المخابرات السورية من داخل الأراضي التركية في أيلول/سبتمبر لعام 2011 . ويأتي ذلك عقب سقوط طائرة حربية من طراز ميغ 32 تابعة للنظام السوري داخل الأراضي التركية.

وتؤكد الإعلامية نوار الحلبي -إحدى المشاركات في الحملة ـ أن إطلاق نشاط حملة الهاشتاغ، الذي بدء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، يهدف إلى مبادلة الطيار بالمقدم حسين هرموش والكشف عن الجهات التي كانت وراء عملية الاختطاف.

وأضافت في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، «نحن على يقين ان الاسد لن يبقي على الهرموش في سجونه على قيد الحياة حتى يبعد عنه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار فالمقدم حسين الهرموش مثله مثل بقية المعتقلين بسجون الأسد مختطف قسراً ومصيره مجهول لكن يعتبر سكوتنا مهماً كانت الجهة الخاطفة سيؤدي لفقدان حياة العديد من المختطفين والمختفين والمعتقلين في سجون الاسد، والفرصة جاءت بسقوط قائد الطائرة على الاراضي التركية لنناشد الحكومة التركية بمعرفة مصير الهرموش التي ستكون لفتة انسانية من قبل الحكومة التركية أن فعلت ذلك بما أن الهرموش كان على أراضيها وبحمايته عندما تم اختطافه»، كما قالت.

وأشارت الحلبي إلى أن اغلب الضباط والجنود المنشقين من الجيش السوري حاول النظام شراءهم او اعتقالهم إلا الهرموش الذي ارعب الاسد في قصره لخوفه من اعتراف الضباط الأحرار بالهرموش بعدما قام بتشكيل لواء الضباط الاحرار لتنظيم الحراك العسكري والشعبي ضده، الذي كان سيؤدي في ذلك الوقت إلى المزيد من الانشقاقات وسقوط النظام.

ولفتت إلى أن الهرموش ليس المعتقل الوحيد داخل سجون النظام فهناك المئات من الضباط المنشقين الذين من بينهم ضباط اكراد «العميد الركن محمد خليل العلي، العقيد محمد هيثم ابراهيم، العقيد حسن أوسو، العقيد محمد كلي خيري، المقدم شوقي عثمان، الرائد بهزاد نعسو، النقيب حسين بكر ،الملازم الاول عدنان برازي».

وناشدت الحلبي الحكومة التركية التدخل لوضع حد لعملية أسر الهرموش لاعتبار أن هناك يداً فاسدة داخل الجيش التركي تسببت في تسليم الهرموش للنظام السوري. من جهته اعتبر الناشط السياسي درويش خليفة سقوط الطائرة الحربية للنظام السوري في إقليم هاتي التركي فرصة لرفع دعوة على النظام السوري بعدما شهد اليوم والوقت ذاته مجزرة مروعة في بلدة الدانا في ريف إدلب بالإضافة إلى الانتقام من الطيار الذي تسبب في وقوع عشرات الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء.

وأضاف درويش في لـ «القدس العربي»: «ولكن من وجهة نظري لن تتفاجأ بأننا نقرع الطبول في ساحة فارغة لا يسمع صداها إلا نحن، لأن محكمة الجنايات الدولية ليست مكلفة ولا من اختصاصها إستلام الضابط الطيار كون الحرب في سوريا مصنفة على أنها حرب أهلية والنظام شرعي في نظر القانون الدولي والطيار يقوم بمهمته وليس مجرم حرب»، كما قال.

وتمنى على السلطات التركية «عدم التفريط بالطيار والاحتفاظ به وهذا من حقها، اما من ناحية سياسية أتمنى أن نستفيد من وجوده عند الصديقة تركيا عسانا نحقق مكاسب سياسية تساعد بنيل شيء من حقوق الذين تضرروا من قصف النظام وطيرانه على مدار أربع سنوات ونصف السنة، حيث يعلم الجميع لولا سلاح الجو لكانت سوريا الآن حرة وبعيدة عن إرهاب الأسد وحلفائه الطائفيين».

يشار إلى أن المقدم حسين هرموش كان قد أعلن انشقاقه عن النظام السوري في التاسع من حزيران/يونيو عام 2011، الذي كان أول ضابط ينشق عن الجيش السوري النظامي، وفي اليوم الثاني بعد انشقاقه أسس لواء الضباط الأحرار الذي شكل النواة الأولى للجيش السوري الحر (29 تموز/يوليو 2011) لحماية المتظاهرين السلميين من الأجهزة الأمنية والشبيحة، وقاد أول عملية مسلحة ضد نظام الأسد قبل أن يعلن الأمن السوري عن اعتقاله في 15 آب/اغسطس عام 2011 في عملية خطف واختراق أمني داخل الأراضي التركية، بعد أن قتل النظام أكثر من 20 شخصاً من أقربائه.