﻿مقتل 7 مسلحين بتفجير انتحاري في إعزاز… والقوات الروسية تسيطر على 3 من حقول النفط والغاز شمال غربي تدمر

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أفاد المرصد السوري امس الاحد بمقتل سبعة مسلحين على الأقل وإصابة آخرين جراء تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف في مقر لفيلق الشام مدينة اعزاز الواقعة في ريف حلب الشمالي. وقال المرصد في بيان امس إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

الى ذلك سيطرت القوات الروسية على ثلاثة من حقول النفط والغاز شمال غرب مدينة تدمر السورية بعد فرار مسلحي «داعش» منها.

وذكر مصدر ميداني سوري أمس الاحد أن مقاتلين من الجيش الروسي والفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية السورية سيطروا على حقول جحار والمهر وجزل للنفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي دون أي اشتباكات بعد فرار جميع مسلحي تنظيم «الدولة ـ داعش» من هذه الحقول.

ويعد الفيلق الخامس الذي أعلن الجيش السوري عن تشكيله نهاية العام الماضي بتمويل وتسليح وإشراف كامل من الجيش الروسي القوة الضاربة إلى جانب الجنود الروس الذين يركزون عملياتهم على منطقة آبار النفط والغاز.

وأكد المصدر أن السـيطرة علـى حقل جزل تمت بعد عملية إنزال قامت بها مجموعات من القـوات الخاصة الروسية في الحقل ما أسهم في تسريع السـيطرة على الحقل الذي يعد الأهم من بين حقول النفط والغاز السورية في المنـطقة. وتعد عملية الإنزال التي تمت في حقل جزل الثانية من نوعها في منطقة تدمر حيث قامت القوات الروسية الأربعاء الماضي بعملية إنزال على مطار تدمر العسكري سيطرت من خلالها على المطار قبل أن تقوم بتسليمه فيما بعد للجيـش السـوري.

وفي الوقت الذي يركز فيه الروس عملياتهم على آبار النفط، يقاتل مسلحو حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على محور مناجم الفوسفات التي من المقرر أن تستثمرها إيران بعد تحريرها تنفيذاً لعقد وقعته مع الحكومة السورية مطلع العام الجاري.

وشن الطيران الحربي السوري أكثر من 30 غارة جوية امس الاحد على حي القابون في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق ، حسبما أفادت مصادر محلية ومعارضة .

وقالت مصادر محلية في دمشق امس إن الطيران الحربي لم يفارق أجواء دمشق اليوم حيث شوهدت العديد من الطائرات تقصف مناطق متفرقة من حي القابون الواقع على التخوم الشرقية للمدينة. وتحدثت وسائل إعلام تابعة للمعارضة عن تعرض حي القابون لأكثر من 30 غارة جوية منذ صباح اليوم حتى الظهر ، إضافة إلى 29 صاروخ فيل والعشرات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات والفوزديكا.

ولفتت المصادر المحلية إلى قيام القوات الحكومية بحشد عسكري كبير في منطقة مستشفى تشرين العسكري وبساتين برزة وحرستا الغربية استعدادا لاقتحام حي القابون تحت غطاء جوي ومدفعي.

وتنفذ القوات الحكومية السورية منذ أكثر من 10 أيام عملية عسكرية على حي القابون الذي كان يخضع لهدنة بين مسلحي المعارضة والحكومة السورية في محاولات للسيطرة عليه وترحيل المسلحين فيه إلى مدينة إدلب.