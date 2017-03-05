﻿200 ألف نازح والعراق ينتقد تقصير الأمم المتحدة

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الأحد، أن العدد الإجمالي للمدنيين النازحين من مدينة الموصل العراقية ارتفع بشدة خلال الأيام الماضية وتجاوز 200 ألف، فيما انتقد وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف جهود الأمم المتحدة لمساعدة النازحين الفارين من القتال.

وقال: «كنا نأمل أن نلمس دورا واضحا وفاعلا من الأمم المتحدة في عمليات إغاثة وإيواء نازحي الساحل الأيمن للموصل وبالشكل الذي يتلاءم مع هذه الإعداد الكبيرة من النازحين وبالسرعة المطلوبة، إلا أن هناك، وللأسف تقصيرا واضحا في عملها».

وأكد أن «المنظمة الدولية تصدر كلاما كثيرا، لكن الجهود المبذولة قليلة على الرغم من الأموال الطائلة التي بحوزتها»، مبيناً أن «أكثر من 50 ألف نازح فروا من غرب الموصل منذ انطلاق العمليات لاستعادة السيطرة عليه من مسلحي الدولة».

وأضاف أن «معدل النزوح اليومي للأهالي تجاوز 10 آلاف شخص، وهذا العدد الكبير بحاجة إلى تأمين مستلزمات الإيواء، فضلاً عن الأغذية والمساعدات العينية». من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، أنها تقدم مساعدات للعراقيين النازحين في الموصل بسبب المعارك الجارية منذ حوالي 5 أشهر، وأنها تعمل بأسرع ما يمكن لمساعدة الفارين من المعارك.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراند: إن «أولوية الفرق الإنسانية هي التثبت من توافر إمكانات كافية في مواقع الطوارئ للتعامل مع أعداد المدنيين الذين يفرون من الجانب الغربي للموصل»، وإن المنظمة الدولية عملت في الأسابيع القليلة الماضية على «بناء هذه القدرات، وتضاعف جهودها الآن». كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك أكثر من 10 آلاف من الرجال والنساء والأطفال نزحوا من المناطق منذ بداية جهود القوات العراقية لاستعادة السيطرة على القطاع الغربي للموصل».

وأكد تقرير المنظمة أن «هناك نازحين تتراوح أعدادهم بين 3 ـ 4 آلاف وصلوا بالفعل إلى مواقع الطوارئ التي أسستها مجموعة من الوكالات الإنسانية». وكما تبين تقارير وزارة الهجرة والمهجرين، «هناك ما لا يقل عن 6 آلاف فرد ينتظرون في نقطتي تفتيش منفصلة، على أمل العثور على مأوى خلال الليل».

وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها عن وصول 1650 نازحا إلى حمام العليل، وقرابة 2800 وصلوا إلى قاعدة القيارة. وحسب تقدير وزارة الهجرة هناك أيضاً 3 آلاف فرد آخرين يتجهون نحو نقاط التفتيش.

وذكرت مسؤولة الصحافة للمنظمة الدولية للهجرة، هالة جابر أن «هناك قلقا خطيرا جدا على حياة 750 ألف فرد من المحاصرين في القطاع الغربي المكتظ بالسكان مع تدهور الأوضاع هناك يوميا وذلك وفقا لتقارير وشهادات أولئك الذين تمكنوا من الفرار».

وقالت : «لقد تحدث الكثيرون بمن فيهم الأطفال الذين وصلوا إلى قاعدة القيارة للمنظمة الدولية للهجرة عن رؤية الجثث في الشوارع في أثناء النزوح، وعلى حد قولهم العديد من الجثث تعود لمقاتلين من داعش، والجثث الأخرى كانت لمدنيين قتلوا بسبب العبوات الناسفة التي زرعها مقاتلو داعش».

وتابعت: «كل الذين حاولوا الهرب من داعش، تتم مصادرة منازلهم ومحالهم التجارية والمستودعات وكما كانوا يصادرون الإمدادات الغذائية المخزونة في منزل أولئك ذوي الوضع الميسور في أثناء حملات الإغارة».

وتشير مصادر القوات العراقية، إلى أن الآلاف من سكان الجانب الأيمن يتوافدون يوميا ودون انقطاع نحو المناطق المحررة، تزامنا مع تصاعد حدة القتال والقصف على المدينة وهرباً من بطش تنظيم «الدولة» وسط ظروف أمنية ومناخية صعبة جدا.