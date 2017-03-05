﻿ القوات العراقية تقترب من المجمع الحكومي غرب الموصل

بغداد ـ « القدس العربي»: أوشكت القوات العراقية على الوصول إلى المجمع الرئيسي للحكومة غرب الموصل، ضمن الحملة التي تشنها لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في المدينة بشكل نهائي، في وقت قتل فيه 16 مدنياً في المعارك الدائرة هناك.

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي: «يتعين السيطرة على المجمع الحكومي الذي يضم مجلس محافظة نينوى ومباني محافظة نينوى اليوم الاثنين».

وأضاف أن «وحدات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قريبة للغاية من المجمع».

وتخوض القوات العراقية معارك عنيفة ضد التنظيم، أسفرت عن قتل 16 مدنيًا وإصابة العشرات في أحد أحياء الجانب الغربي من مدينة الموصل، وفق ناشط حقوقي.

وقال لقمان عمر الطائي، لـ«الأناضول» إن «16 مدنياً أغلبهم نساء وأطفال قتلوا وجرح العشرات في اشتباكات عنيفة وقصف جوي على حي النبي شيت».

وأضاف «يُعد حي النبي الشيت أول الأحياء القديمة الذي تتقدم القوات العراقية لاقتحامه في محاولة لاستعادته من قبضة التنظيم».

وقال النقيب سبهان علي الشويلي في قوات الشرطة الاتحادية إن «قواتنا تواصل تقدمها في حيي النبي شيت، والدندان، فضلاً عن الاشتباك العنيف مع عناصر داعش في محيط شارع الدواسة قرب مبانٍ حكومية هامة».

ويتصدر جهاز مكافحة الإرهاب المعارك ضد التنظيم، ما أسفر عن استنزاف قدراته في معركة الموصل.

وقال مصدر عسكري خاص لـ«القدس العربي» إن «حكومة بغداد زجت بمقاتلين جدد في الجهاز لاستمرار زخم المعركة»، وأشار إلى أنها «قامت باشراك 348 جنديا بعد انتهاء تدريباتهم العسكرية بشكل سريع وضمهم لجهاز مكافحة الإرهابـ«.

وأضاف: «اقتصرت التدريبات للمقاتلين على الأمور الأساسية فقط، كطريقة استخدام الأسلحة ومعالجة السيارات المفخخة من أجل الاسراع في مشاركتهم بالعمليات العسكرية الدائرة في غرب الموصل».

ولفت إلى أن «صعوبة المعركة دعت إلى دفع مقاتلين جدد إلى الجهاز الذي باتت الحكومة العراقية تعتمد عليه في عمليات الاقتحام والتطهير ضد مسلحي التنظيم».

وتابع: «كان من المقرر اشتراك فصائل الحشد الشعبي بعملية تحرير الساحل الأيمن من المدينة، ولكن الإشراف المباشر من قبل القوات الأمريكية التي منعت مشاركة الحشد في عمليات التحرير وإيقاف تلك العمليات، ما تطلب من الحكومة تعزيز جهاز مكافحة الإرهاب بمقاتلين جدد لغرض فتح محاور جديدة والاعتماد عليه فقط في عمليات الاقتحام التي تشتد كلما تقدمت القوات العراقية نحو مركز المدينة».

وبين أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب خسرت الكثير من جنودها وآلياتها العسكرية في معركة تحرير الساحل الأيسر من المدينة، الأمر الذي تطلب فتح باب التطوع للشباب الراغبين وفق شروط ومعايير تتبعها اللجان المكلفة باختيار المتطوعين».

وحسب المصدر «تعود رغبة الشباب في التطوع إلى هذا الجهاز على الرغم من خطورة العمل فيه، نظراً للامتيازات المادية التي يحصلون عليها الجنود دون غيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك لصعوبة المهام التي توكل إليهم في معاركهم ضد مسلحي التنظيم».

وخسر جهاز مكافحة الإرهاب الكثير من جنوده بعد وقوعه بالكثير من الكمائن من قبل عناصر التنظيم، خصوصاً في الأيام الأولى من معركة استعادة الساحل الأيسر، بسبب الخطط العسكرية الفاشلة التي وضعها القادة العسكريون في قيادة العمليات المشتركة، طبقاً للمصدر.

وأضاف هذا الأخير أن ذلك «تطلب إيقاف المعركة أياما عدة وإعادة رسم خطط جديدة بمساعدة قادة عسكريين من الجيش الأمريكي الذين كان لهم الدور البارز في رسم الخطط وقيادة العمليات العسكرية وإنجاح عملية استعادة الساحل الأيسر من المدينة».

ويعتبر جهاز مكافحة الإرهاب من أكثر المراكز الأمنية تجهيزاً وأفضلها تدريباً من بين القوات المسلحة العراقية، حيث تم تأسيسه من قبل القوات الأمريكية لمكافحة الجماعات المسلحة في العراق، وقد برز نشاطه في عمليات استعادة مدن الرمادي والفلوجة والموصل.

وخسر الكثير من مقاتليه الذين يعتبرون قوات النخبة للأجهزة الأمنية الأخرى، فيما يستمر قتاله في الجانب الغربي من مدينة الموصل وخسارته الكثير من مقاتليه في المعركة.