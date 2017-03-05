«القدس العربي» ـ منى حسن: «الكويت في المجلة العربية»، جاء عنواناً لكتابٍ صدر حديثاً ضمن منشورات المجلة العربية التي تصدر من المملكة العربية السعودية، حوى ما نُشر عن الكويت فيها خلال أربعين عاما، وحسبما كتب رئيس التحرير محمد السيف في مقدمته للكتاب، فإن الكتاب ضمّ الحوارات التي أجريت مع عدد من الأعلام الثقافية والأدبية والصحافية في الكويت، إضافة إلى ما نشر في المجلة من قراءات أدبية ونقدية في عدد من الأعمال الإبداعية الكويتية، وما نشر فيها من تراجم عن أعلام كويتية كان لها دورها التنويري.

والتفت الكتاب إلى فترة مفصلية في تاريخ دولة الكويت، أُفرد لها بابٌ بعنوان: «الكويت في مصابها الجلل»، ضم هذا الباب جميع ما نُشر من إبداعات أدبية ودراسات نقدية في فترة الاحتلال العراقي للكويت وتداعيات الأزمة التي نجمت عنه.

وقال محمد السيف إن الكتاب يصدر بمناسبة افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي و ضمن عدة إصدارات أخرى لـ«المجلة العربية». وقد ضم الكتاب «صور نادرة» ومختارات من الصور نشرتها المجلة خلال أربعين عاماً، لعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والأدبية على امتداد العالم العربي. إضافة إلى ذلك أعادت المجلة نشر ثلاثة إصدارات نفدت خلال الفترة السابقة، وهذه الكتب هي: كتاب «تاريخ الغجر: الغجر في الدولة العثمانية». كتاب «تقنية النانو» لمؤلفه توبي شيللي. قصة «حكاية الصبي الذي رأى النوم» للأطفال.