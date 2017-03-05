﻿باير ليفركوزن الألماني يقيل مدربه شميت

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني إقالة مدربه روجر شميت، بعد هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند 2/6 في الدوري الألماني، والتي قلصت أماله في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل. وكان شميت انتقل للعمل في ليفركوزن من سالزبورغ النمساوي في بداية موسم 2014/2015 وقاد الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا مرتين. ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، علما أنه خسر ذهابا على ملعبه 2/4 .

الجزائري سعدي: وصفوني بالعربي القذر والإرهابي في الدوري البلجيكي!

الجزائر – د ب أ: كشف الجزائري الدولي ادريس سعدي، مهاجم كورتريه البلجيكي، عن تعرضه لهتافات عنصرية من أحد المشجعين خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه شارلوروا 1/1 السبت الماضي، ضمن الدوري البلجيكي. وسجل سعدي البالغ 25 عاما، الهدف الوحيد لكورتريه الذي يلعب له على سبيل الاعارة من كارديف الويلزي. علما انه يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري البلجيكي برصيد 14 هدفا. وقال سعدي: «لكل واحد منا الحق في تشجيع فريقه، لكن هناك بعض الكلمات يجب عدم التفوه بها، وايضا صيحات القردة التي يجب ألا نقوم بها في الملاعب. يقولون لي العربي القذر والارهابي القذر، انه من العار ان يحدث هذا. انه أمر خطير جدا». ودعا سعدي، الى معاقبة الاشخاص الذين يتلفظون بعبارات عنصرية، مضيفا: «هؤلاء الاشخاص تجب معاقبتهم، تجب مراقبة الكلام الذي نتفوه به ولا نقول أي شيء. لا تهمني المباراة، اعتبر ان هذه الكلمات (العبارات العنصرية) خطيرة جدا خاصة في السياق الحالي».

رويس يغيب عن دورتموند الألماني 4 أسابيع

برلين – الأناضول: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، غياب نجمه ماركو رويس حتى إبريل/ نيسان المقبل بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا. وقال النادي: «أثبتت الفحوصات الطبية غياب رويس حتى الشهر المقبل، إثر الإصابة التي تعرض لها في مواجهة باير ليفركوزن السبت في الدوري الألماني». وأضاف: «إصابة رويس عبارة عن تمزق في إحدى عضلات فخذه الأيسر وسيكون بذلك في حاجة لنحو شهر كي يستعيد عافيته». ولن يتمكن رويس من المشاركة في مباريات مهمة مع فريقه، أولها الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي. واضطر رويس لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة. وتغلب دورتموند على ليفركوزن 6/2.

غرامة مالية على ثنائي الأهلي المصري بعد مشادة بينهما!

القاهرة – الأناضول: قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، توقيع غرامة مالية على ثنائي الفريق حسام غالي وأحمد فتحي بعد المشادة بينهما خلال تدريبات الفريق السبت الماضي. وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة: «الغيرة والتنافس الكبير بين اللاعبين في التقسيمة اليومية أمر مطلوب ويزيد من قوة المنافسة داخل الفريق، لكن هناك خطوطا حمراء غير مسموح بتجاوزها وتتطلب التدخل بالعقاب أحيانا». ويخوض الفريق تدريبات يومية استعدادا لمواجهة بيدفيست ويتس بطل جنوب إفريقيا السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.

مولودية وهران الجزائري يتوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد

الجزائر – د ب أ: توصل مولودية وهران الجزائري لاتفاق مع مدربه الأسبق محمد حنكوش لقيادته حتى نهاية الموسم، خلفا لعمر بلعطوي، الذي أعلن استقالته مباشرة بعد تعادل الفريق امام ضيفه شباب باتنة يوم الجمعة الماضي في الدوري الجزائري. وينتظر أن يتم التوقيع على العقد الذي يربط الطرفين اليوم. واعتبر محمد بلحاج، رئيس نادي مولودية وهران، حنكوش المدرب الأنسب لفريقه في الفترة الحالية، فيما أكد حنكوش، الذي درب هذا الموسم كلا من جمعية وهران المنافس في الدرجة الثانية، ومولودية بجاية متذيل دوري المحترفين، اتفاقه مع ادارة مولودية وهران الذي وصفه بفريق الألقاب. وتراجع مولودية وهران للمركز السادس في الدوري، حيث لم يحقق أي فوز منذ انطلاق جولة الإياب، كما لم يسجل في مرمى منافسيه سوى هدفين فيما تلقت شباكه سبعة أهداف.

بلغاري وروسية يفوزان ببطولة العالم للتزلج على الجليد

قيصري (تركيا) – الأناضول: فاز البلغاري رادوسلاف يانكوف، والروسية ألينا زاوارزينا، ببطولة العالم للتزلج على الألواح، في فئتي الرجال اوالنساء التي تنظمها بلدية قيصري التركية وسط البلاد. وفاز يانكوف بالبطولة، بعد تصدره لائحة الترتيب العام، متقدما على النمساوي أندرياس بروميغار. وجاء فوز الروسية زاوارزينا، بتقدمها في الترتيب العام على السويسرية باتريزيا كومير. وشارك في البطولة التي انطلقت السبت الماضي، في مركز التزلج بولاية قيصري، 104 رياضيا من 19 دولة. ووزع الجوائز على الفائزين والي قيصري سليمان كماتشي، ورئيس البلدية مصطفى تشليك، ورئيس اتحاد التركي للتزلج إرول يرار.