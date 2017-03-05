﻿ميامي هيت يهزم كليفلاند كافالييرز

لوس انجليس – د ب أ: سجل غوران دراغيتش 23 نقطة وأضاف حسن وايتسايد 20 نقطة و13 متابعة ليقودا ميامي هيت للفوز على كليفلاند كافالييرز 92/120 ب للمحترفين.

وأحرز تايلر جونسون 17 نقطة لميامي الذي حقق فوزه الـ18 في أخر 22 مباراة. وافتقد كليفلاند جهود ليبرون جيمس وكيري ايرفينغ وكيفن لاف وجي ار سميث واندرو بوغوت. وسجل تشانينغ فيري 21 نقطة وأضاف كيلي كورفر 15 نقطة لكافالييرز الذي خسر آخر 12 مباراة له على ملعب ميامي. وتغلب سان انطونيو سبيرز على مينيسوتا تيمبرولفز 97/90. وسجل كاوي ليونارد 34 نقطة وعشر متابعات لسبيرز الذي حقق فوزه السابع على التوالي. وأضاف لاماركوس ألدريدج 18 نقطة وعشر متابعات لسبيرز، فيما سجل باو جاسول 17 نقطة وثماني متابعات. وتكفل كارل انطوني بتسجيل 24 نقطة و14 متابعة لمينيسوتا. وفاز لوس أنجليس كليبرز على شيكاغو بولز 101/91، وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليس 123/108، وميلواكي بكس على تورنتو رابترز 94/101، وتشارلوت هورنتس على دنفر نغتس 112/102، وديترويت بيستونز على فيلادلفيا 106/136 وبورتلاند على بروكلن نتس 130/116.