﻿الأهلي يشعل الصراع بعد انتصار مثير على الجزيرة المتصدر

أبوظبي – د ب أ: صعد الأهلي إلى المركز الثاني في دوري الخليج العربي الإماراتي، بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على ضيفه الجزيرة المتصدر 2/1 في ختام المرحلة العشرين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ست نقاط خلف الجزيرة. وتقدم الجزيرة بهدف علي مبخوت في الدقيقة 68، ثم قلب الأهلي الموازين خلال آخر ربع ساعة حيث حسم الفوز بهدفي سالمين خميس وإيفرتون ريبيرو في الدقيقتين 76 و85. وحقق العين انتصارا مقنعا على حتا، حيث تغلب عليه 2/صفر، وفاز الوحدة على مضيفه اتحاد كلباء 4/3 وتعادل الشباب مع مضيفه دبا الفجيرة 1/1 .وافتتح دانيلو مورينو التسجيل للعين في الدقيقة 27 ثم أضاف إبراهيم دياكيه الهدف الثاني قبل سبع دقائق من النهاية. ورفع العين رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الوصل الثالث، بينما تجمد رصيد حتا عند 20 نقطة في المركز التاسع. وسجل النجم المخضرم إسماعيل مطر هدفا متأخرا قاد به الوحدة إلى انتصار صعب على مضيفه اتحاد كلباء 4/3، ليرفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد اتحاد كلباء عند 17 نقطة في المركز العاشر. وسجل توماس دي فينسينتي هدفا في الثواني الأخيرة أنقذ به الشباب من الهزيمة وقاده للتعادل 1/1 مع مضيفه دبا الفجيرة الذي تقدم في الدقيقة 31 بهدف مروان درويش لاعب الشباب بالخطأ في مرماه. ورفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن مقابل 17 نقطة لدبا الفجيرة في المركز الثاني عشر.

الدوري التونسي: النجم الساحلي يعبر الافريقي بثنائية ويشدد الخناق على الترجي

تونس – د ب أ: حسم النجم الساحلي قمة مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي، ضد ضيفه النادي الافريقي 2/صفر ليشدد الخناق على الترجي المتصدر.

وجاءت المباراة قوية من النجم الساحلي الذي بسط سيطرته على المباراة، وتوجها بثنائية رائعة للمدافع عمار الجمل في الدقيقتين 23 و56. وتدارك النجم هزيمته 2/3 في الجولة الماضية ضد الصفاقسي، ورفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الترجي، بينما تقهقر الأفريقي إلى المركز الخامس (قبل الأخير) بثلاث نقاط. وكان الترجي، المتصدر بتسع نقاط، حقق أيضا فوزه الثالث على التوالي على حساب اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة سجلهما فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 18 والفرجاني ساسي في الدقيقة 51. ويتذيل بن قردان الترتيب من دون رصيد من النقاط. وتلقى الصفاقسي ضربة موجعة بخسارته 1/3 أمام مضيفه نجم المتلوي، بعدما كان البادئ في التسجيل عبر كريم العواضي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء. وسجل للمتلوي عاطف المازني في الدقيقة 48 وفهمي المعواني في الدقيقة 53 وفؤاد الخرايفي في الدقيقة 81. ويحتل الصفاقسي المركز الرابع بثلاث نقاط فيما صعد المتلوي الى المركز الثالث بست نقاط.

الدوري المصري: المصري يقسو على النصر للتعدين برباعية

القاهرة – الأناضول: تغلب المصري البورسعيدي، على مضيفه النصر للتعدين 4/1 في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري.

وأنهى المصري الشوط الأول لصالحه بصعوبة بالتقدم بهدف سجله أحمد شكري في الدقيقة العاشرة. وأضاف الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق أحمد جمعة (هدفين) في الدقيقتين 53 و65، ومحمد الشامي في الدقيقة 60. وجاءت الدقيقة 89 لتشهد معها هدف حفظ ماء الوجه للنصر للتعدين عن طريق حماده جلال. وارتفع رصيد المصري إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الزمالك، بينما تجمد رصيد النصر عند 10 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

الدوري السعودي: الخليج يفسد مخطط الأهلي

الرياض – د ب أ: افسد الخليج مخطط ضيفه أهلي جدة وتعادل معه 2/2 في المرحلة العشرين من الدوري السعودي. وتغلب القادسية على التعاون 3/1 وخيم التعادل 1/1 على مباراة الفتح مع الشباب.

وبادر الخليج بالتسجيل بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة عن طريق البرازيلي جادسون سانتوس. لكن المهاجم السوري عمر السومة أدرك التعادل للاهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 39 ثم أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني في الدقيقة 45. وقبل تسع دقائق من النهاية خطف المهاجم الموريتاني إسماعيل جياكيتي هدف التعادل للخليج. ورفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف النصر الثاني وبفارق الأهداف أمام الاتحاد الرابع. وحصد الخليج نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 15 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر الأخير. وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام القادسية 1/4 وامام النصر صفر/2.

وانتهى الشوط الأول من مباراة التعاون والقادسية بالتعادل السلبي. وتقدم البرازيلي التون خوزيه كزافير بهدف للقادسية في الدقيقة 72 وبعد دقيقة واحدة أضاف البرازيلي الأخر بيسمارك الهدف الثاني. وقبل سبع دقائق من النهاية سجل عبدالمحسن فلاته الهدف الثالث للقادسية، ثم سجل مدالله العليان الهدف الوحيد للتعاون قبل دقيقة واحدة من النهاية. ورفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام التعاون الثامن. وتقدم توفيق بوحيمد بهدف للفتح في الدقيقة 32 ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك عبد المجيد محمد الصليهم التعادل للشباب. ورفع الشباب رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مقابل 16 نقطة للفتح في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

السوري «السومة» يسجل رقما قياسيا!

الرياض – د ب أ: واصل المهاجم السوري عمر السومة مسيرته الساحرة مع أهلي جدة وسجل رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه أمام الخليج والتي انتهت بالتعادل 2/2. وبات السومة أول لاعب في الدوري السعودي يسجل 20 هدفا على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية، بعدما سجل 27 هدفا الموسم الماضي و22 هدفا في الموسم الذي سبقه. كما واصل أداءه اللافت منذ انضمامه للأهلي قبل موسمين، حيث سجل الهدف الأول للفريق من ركلة جزاء ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 20 هدفا وبفارق سبعة أهداف عن النجم المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) هداف اتحاد جدة.