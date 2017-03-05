﻿موراي ينهي مغامرة فرداسكو ويفوز بلقبه الأول في 2017

دبي – رويترز: توج البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالميا، بلقبه الأول في 2017 بعدما فاز 6-3 و6-2 على الاسباني فرناندو فرداسكو غير المصنف في نهائي للرجال.

وخسر موراي أول شوطين على إرساله في المباراة قبل أن يتخطى بدايته المتواضعة ليفوز باللقب للمرة الأولى. وقال موراي: «بالطبع أنا سعيد جدا للفوز باللقب هنا للمرة الأولى. إنها بداية جيدة جدا للعام.» وأضاف: «غالبا عندما تتخطى مباريات مثل تلك (التي خاضها في دور الثمانية أمام فيليب كولشرايبر) عندما أنقذت سبع فرص لخسارة المباراة يمنحك شعورا بالثقة لما يتبقى من البطولة.» وأضاف: «ربما لم أبدأ آخر مباراتين كما أرغب. الأمر ذاته حدث مع كل اللاعبين… كان الوضع صعبا بعض الشيء مع هطول الأمطار. فور أن دخلت أجواء المباراة تحركت بصورة جيدة وأنهيت المباراة بقوة.»

وبدأ موراي، الذي فاز في 12 مباراة من أصل 13 مواجهة سابقة أمام اللاعب الاسباني، بشكل متوسط وخسر أول أشواط إرساله قبل أن يرد الكسر مباشرة في بداية متوترة من الجانبين. ولعب فرداسكو، الذي يتميز بضرباته القوية، سلسلة من الضربات الحاسمة ليكسر من جديد إرسال موراي الذي بدا أنه لا يشعر بالراحة في الشوط الثالث وعزز هذا الكسر ليتقدم 3-1. ورغم الأداء المتذبذب من جانب موراي في أشواط إرساله فإنه فاز بخمسة أشواط متتالية ليحسم المجموعة الأولى 6-3. وواصل موراي المستوى ذاته في المجموعة الثانية، وبدأ ببطء في السيطرة على التبادلات من الخط الخلفي وارتفع مستوى ضربات الإرسال ليتقدم 3-1 ويمضي بخطوات ثابتة نحو الفوز باللقب. وحسم موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، الفوز بضربة إرسال قوية ليتوج باللقب الـ45 في مسيرته.