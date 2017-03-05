﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان ونيس يزاحمان موناكو في الصدارة

باريس – د ب أ: اقتسم باريس سان جيرمان ونيس صدارة الدوري الفرنسي مع موناكو، بعدما تغلب سان جيرمان على ضيفه نانسي 1/صفر، ونيس على مضيفه ديجون بالنتيجة ذاتها في المرحلة الثامنة والعشرين. وتغلب أنجيه على مضيفه كان 3/2 وتعادل ميتز مع رين 1/1 ومونبلييه مع غانغون 1/1 وباستيا مع سانت إيتيان سلبا.

وجاء هدف الفوز لسان جيرمان، قبل عشر دقائق من النهاية، وسجله النجم الأوروغواني إدينسون كافاني من ركلة جزاء. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف موناكو، بينما تجمد رصيد نانسي عند 28 نقطة في المركز السابع عشر. ويمكن لموناكو الانفراد من جديد بالصدارة في حالة الفوز أو التعادل مع نانت في ختام منافسات المرحلة. كذلك رفع نيس رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بعدما تغلب على مضيفه ديجون بهدف سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 69 .وأهدر سانت إيتيان نقطتين بتعادله السلبي أمام مضيفه باستيا، حيث رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس مقابل 25 نقطة لباستيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير.