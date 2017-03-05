﻿الدوري الألماني: نكهة اسبانية في فوز البايرن على كولون

برلين – رويترز: سجل الاسبانيان خابي مارتينيز وخوان بيرنات أول هدفين لهما في الدوري الألماني هذا الموسم، ليفوز بايرن ميونيخ 3-صفر على كولون ويبتعد بسبع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومنح مارتينيز تقدما مستحقا للبايرن في الدقيقة 25 ثم ضاعف الظهير الأيسر بيرنات النتيجة في بداية الشوط الثاني ليخسر كولون للمرة الأولى على ملعبه في الدوري منذ أبريل/ نيسان 2016. وصنع بيرنات الهدف الثالث للبديل فرانك ريبري في الدقيقة الأخيرة، ليواصل البايرن طريقه نحو تعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة الخامسة على التوالي. ويملك البايرن، الذي يحل ضيفا على أرسنال في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، 56 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيغ الذي تعادل 2-2 مع أوغسبورغ الجمعة. ووضع كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن ماتس هوملز وشابي ألونسو وآرين روبن وريبري على مقاعد البدلاء في ظل تفكيره في مباراة أرسنال. لكن تأثير غيابهم لم يظهر، حيث سيطر البايرن على المباراة وسدد 20 مرة على المرمى مقابل ست مرات فقط لكولون. وقال ريبري: «قدمنا أداء رائعا. هذا الفوز كان مهما جدا لمباراتنا ضد أرسنال.» واستفاد بروسيا دورتموند، الذي يستضيف بنفيكا في دوري الأبطال يوم الأربعاء، من تعثر لايبزيغ وقلص الفارق معه إلى ست نقاط في المركز الثالث، بعدما سجل بيير إيمريك أوباميانغ، هداف الدوري، هدفين ليقوده لفوز ساحق 6-2 على باير ليفركوزن. ورفع أوباميانغ رصيده إلى 21 هدفا، لكن دورتموند فقد ماركو رويس بسبب اشتباه بإصابة في الفخذ في نهاية الشوط الأول لتكون مشاركته ضد بنفيكا محل شك. وقلب هوفنهايم تأخره 2-1 إلى فوز ساحق 5-2 على إنغلوشتاد ليبقى في المركز الرابع برصيد 41 نقطة متأخرا بنقطتين عن دورتموند. وفشل أندريس يونكر المدرب الجديد لفولفسبورغ، الذي تولى المسؤولية خلفا لفاليرين إسماعيل، في إحياء آمال الفريق المتعثر وتعادل 1-1 مع ماينز.